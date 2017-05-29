Бывшего военного комендата Чечни обвнили в получении взяток

Двух бывших генералов внутренних войск МВД России обвинили в получении взяток в крупном размере и мошенничестве. Один из обвиняемых – бывший военный комендант Чечни Леонид Кривонос. Об этом в понедельник сообщает "Коммерсантъ".

Следствие считает, что Кривонос и замначальника штаба генерал-майор Андрей Головацкий брали взятки с подчиненных, желавших продлить контракты, несмотря на возраст, или сменить место службы. Причем деньги они, по версии следствия, получали не наличными, а на банковские карточки, отмечает издание. Всего, по данным следствия, они получили полтора миллиона рублей.

Обвиняемые вину не признают. Кривонос, который находится в СИЗО, считает дело сфабрикованным и называет его местью за отказ дать взятки сотрудникам ФСБ, рассказал его адвокат.