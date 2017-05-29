На Ставрополье из-за угрозы прорыва дамбы эвакуируют 60 тысяч человек

В Ставропольском крае из-за паводков эвакуируют более 60 тысяч человек - жителей семи населенных пунктов. Решение принял губернатор края Владимир Владимиров из-за угрозы прорыва дамбы Отказненского водохранилища, сообщается в понедельник на сайте главы региона.

При этом, накануне замглавы МЧС Владлен Аксенов утверждал, что угрозы прорыва дамбы нет, а уровень воды перестал повышаться, передает "Интерфакс".

Подъем воды в водохранилище произошел из-за притока воды из реки Кума после сильных дождей. В сообщении губернатора отмечается, что ситуацию ухудшили прошедшие накануне новые дожди.

Для жителей эвакуированных городов и сел будут организованы 100 пунктов временного размещения. В эвакуации принимают участие пять тысяч сотрудников МЧС.