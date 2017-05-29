В Каннах обидели русского человека

Андрей Звягинцев получил приз жюри в Каннах - в формальной иерархии фестиваля это третья по значимости награда.

И потому награждение в сети интерпретировали самыми разными способами.

Андрей Плахов:

Как известно, «Нелюбовь» сохраняла лидерство в оценках критиков на протяжении всего фестиваля. Впрочем, накапливалось подспудное ощущение, что эта семейная драма, соединяющая социальный, почти публицистический пафос с экзистенциальной тоской, не может быть фавориткой всех членов жюри и, в частности, его главы. Тем не менее они отметили высокое художественное качество фильма, а Андрей Звягинцев, уже в четвертый раз участвующий в ристалищах Каннского фестиваля, ни разу не уехал отсюда без весомых наград. На сей раз - ПРИЗ ЖЮРИ.

Многие искренне радуются за российского режиссёра.

Иван Преображенский:

Российский фильм получил приз жюри Каннского фестиваля. Замечательно!

Василий Гатов:

Дорогой Звягинцев (надеюсь, тебе передадут)! Когда мы с тобой последний раз виделись у ворот моего дома на Аэропорте, я тебе, как помнишь, обещал то, что ты сегодня получил. И это не потому, что Deep State контролирует жюри всех фестивалей мира, а потому, что ты талантливый, честный и умный! Крепко жму руку лауреата!

Арина Холина:

Это ОЧЕНЬ круто! Ура! (интересно, а Мединский и Ко на радостях не заведут на него уголовное дело - а то и кино "спорное", и, вообще, персонаж ненадежный какой-то?)

Николай Травкин:

"Звягинцева пока не смотрел", - ответил Мединский на вопрос журналиста, как он отнёсся к овации зрителей после просмотра кинокартины "Нелюбовь" в Каннах…

Ну, может теперь посмотрит, всё-таки вчера фильм Звягинцева получил приз жюри Каннского фестиваля. Хотя вряд ли… Недостаточно, говорят, пропитан патриотизмом сценарий. Не подчёркивает фильм того скрипа в суставах, который означает уверенное поднятие Родины с колен.

Нет, не заслужил ещё Андрей Звягинцев того, чтобы министр культуры его кино смотрел. Вот когда начнёт снимать полотна уровня 28-ми панфиловцев, тогда Мединский и удостоит вниманием. Может даже и денег на съёмки выделит…

Наверное, после "Левиафана" Звягинцеву уже не привыкать к оскорблениям в свой адрес, но и на этот раз борцы с русофобией молчать не стали.

Леонид Бершидский:

А я рад, что не дали золотых веток Звягинцеву и Лознице. Торговля русским <дерьмом> на экспорт давно перестала умилять.

Андрей Малосолов:

Все та же серая тоска, нелюбимый ребенок, орущие матом старухи, развод и страдания семейной пары на фоне унылой природы и всего такого. Где вы там нашли положительных героев, ума не приложу.

Олег Молодов:

Я - российский зритель, это на меня отечественный автор должен ориентироваться, а не на кучку напыщенных эгоистов из Европы, часто создателей тоже весьма странных опусов "не для всех". А черной тоски от звягинцевских фильмов большинству россиян не нужно, они в ней постоянно проживают и пребывают...

При этом лента Звягинцева вызывает и прямо полярные оценки.

Кристина Потупчик:

Вообще, конечно, Минкульт теперь должен Звягинцеву вагон медалей выдать. Главный, по сути, приз в мире кино получила лента, в которой полно положительных героев, никто не пьёт водку, а Москва выглядит как идеальный европейский город.

Серьезно, Звягинцев один для положительного образа России в мире сделал больше, чем многие наши чиновники, которые за это зарплату получают.

Поздравляю с заслуженной победой!

На "Афише Daily" - весьма сдержанная рецензия Станислава Зельвенского:

В «Нелюбви» представлены все фирменные темы режиссера — православие, блудные родители, мотив многозначительного исчезновения (не новый, конечно, в европейском кинематографе), интимные стрижки, квартирный вопрос. Есть — словно на спор — минутка Тарковского: экскурсия по живописным развалинам турбазы. Как всегда, преувеличенное внимание отдано интерьерам, от брезгливо воссозданной мещанской квартирки до элегантных апартаментов, проникнутых холодом бесчувствия: у обеспеченного любовника Жени в комнате стоит, кажется, береза.

При этом Звягинцев-сатирик по-прежнему может произвести впечатление разве что на интеллигентных иностранцев (хотя в то, что среди них окажется каннское жюри, верится с трудом). <...>

В конечном счете ни один из портретов в «Нелюбви» не идет дальше более или менее искусного шаржа. В том, с какой иронической тщательностью фильм воспроизводит речевые характеристики российского миддл-класса, его манеру одеваться, есть, заниматься сексом, уже в самом выборе профессий главных героев сквозит не участие и не любопытство, а неприятное, нечестное высокомерие. И жесты сочувствия — когда Звягинцев вдруг похлопывает Бориса или Женю по спине — выглядят фальшивыми. Бергман снимал свой безжалостный фильм про себя; Звягинцев снимает про других. В притче про отсутствие любви было бы здорово увидеть хотя бы отблеск этого чувства.

Антон Долин:

Да, отвечу на постоянно возникающий вопрос - что это за "приз жюри" такой, который Звягинцеву дали? Какой он по счету в иерархии наград? И что он значит?

Итак.

Никакой официальной иерархии в каннских призах не существует, кроме очевидного первого места - "Золотой пальмовой ветви" - и следующего сразу за ним "серебра", Гран-При. Все остальные призы равноценны.

Порядок вручения ничего не значит. Допустим, за сценарий вручают в начале церемонии, а за режиссуру - ближе к концу, но это не обязательно значит, что режиссура важнее сценария (за мужскую роль вручают после вручения за женскую, нет же в этом никакой иерархии).

Приз жюри - третий и последний из призов, присуждаемых не персонально (актеру, актрисе, режиссеру, сценаристу), а за фильм в целом. Если вам обязательно надо найти "место в иерархии", то считайте это бронзой.

Тем, кто считает этот приз малозначительным и утешительным, напомню, что награда есть награда. Звягинцева наградили. А многих других выдающихся режиссеров с их замечательными фильмами (навскидку в этом году: Тодд Хейнс, Франсуа Озон, Сергей Лозница, великий Михаэль Ханеке и т.д.) не отметили вообще ничем. Естественно, это называется словом "победа" и никак иначе.

В разные годы приз жюри получали Паоло Соррентино, Кен Лоуч, Йоргос Лантимос, Ксавье Долан, Пак Чхан-Ук, Жан-Люк Годар, братья Коэны, Рой Андерссон, Дэвид Кроненберг, Ларс фон Триер, Патрис Шеро, Кшиштоф Кеслевский. А также Микеланджело Антониони, Робер Брессон и Ингмар Бергман.

Егор Турдакин:

Золотая ветвь - очень спорная награда, слишком много политики разного уровня в этой награде. Стоящие фильмы чаще всего прячутся как раз за менее значимыми ветвями.

Татьяна Рыбакова:

То, что сразу два русских фильма получили призы - гораздо значимо, чем Гран-При, являющийся во многом политическим жестом.

Мария Макеева:

В любом случае - награда, всегда достижение. Главное для зрителя(для меня.Всегда пишу про себя), это фильм. А количество наград - не имеет значения. Для режиссера, думаю, имеет - это признание его творения в среде профессионалов. Признание есть? Есть. А я, зритель, буду смотреть и решать для себя.

Кинокритик Кирилл Разлогов считает, что первый приз не достался Звягинцеву по политическим причинам - его комментарий приводит "Национальная служба новостей":

Для Звягинцева было бы лучше и справедливее, если бы он получил приз за режиссуру, но он был отдан дочери Фрэнсиса Форда Копполы, только потому что она дочь Копполы. Звягинцев уже дорос до “Золотой пальмовой ветви”, но тогда он должен быть в другом государстве, а не в нашем, которое находится в оппозиции ко всему миру.

Каждый режиссёр метит на золотую пальмовую ветвь. Из двух тысяч режиссёров, которые на неё метят, получает один. Звягинцев нормально поднимается по ступенькам: первый раз, когда он показывал свою картину в Каннах, он получил приз “Особого взгляда”, во второй раз – приз за лучший сценарий, в третий – приз жюри. У него остался ещё приз за режиссуру, главный приз, а потом – пальмовая ветвь.

Кирилл Лятс:

В связи с явным засуживанием фильма Звягинцева "Нелюбовь", предлагаю следующий Каннский кинофестиваль перенести в Сочи.