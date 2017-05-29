Трамп заявил, что "полностью доверяет" Джареду Кушнеру

Президент США Дональд Трамп заявил, что "полностью доверяет" своему советнику и зятю Джареду Кушнеру - несмотря на сообщения о его встрече с российским послом еще до вступления Трампа в должность.

В заявлении Трампа, которое цитирует The New York Times, говорится, в частности, что Кушнер "выполняет большую работу для нашей страны", работая над программами, которые "позволят сэкономить миллиарды долларов". В своем твиттере, между тем, президент вновь обвинил СМИ в публикации "фальшивых историй" и утечек из Белого дома.

Скандал в связи со встречей Кушнера с Сергеем Кисляком, которая произошла в начале декабря, разразился на прошлой неделе. Как утверждает The Washington Post, зять Трампа обсуждал с российским послом возможность установить тайные каналы связи между переходной командой Трампа и Кремлем.

Демократы в Конгрессе уже потребовали, чтобы Кушнер дал показания перед комитетами Сената и Палаты представителей, которые расследуют возможные связи представителей кампании Трампа с Россией. Зятя президента критикуют как за то, что он встретился с послом еще до официального вступления Трампа в должность, так и за предмет обсуждения. Глава министерства внутренней безопасности Джон Келли, однако, считает, что создание любых дополнительных каналов для связи с Россией - это "хорошая идея".