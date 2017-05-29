СК проверяет фестиваль Холи в Челябинске

В Челябинской области Следственный комитет начал доследственную проверку после того, как подростки забросали красками полицейские автомобили во время фестиваля красок Холи.

Как сообщается на сайте ведомства, подростки допустили "противоправные действия" в отношении полицейских. Мэр Челябинска заявил, что местные власти изучат целесообразность проведения фестиваля Холи.

27 мая участники фестиваля красок окружили патрульную машину, пинали ее ногами и закидывали краской. Фестиваль должен был пройти в торгово-развлекательном комплексе, однако после отказа администрации организаторам, праздник прошел прямо на улице. 23 мая Челябинская епархия попросила прокуратуру проверить законность проведения фестиваля красок, назвав его "змеиным проникновением демонических практик в душу народа".