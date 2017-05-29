В Кемерово у активиста "Открытой России" прошёл обыск

В Кемерово в понедельник утром сотрудники ФСБ провели обыск в квартире Дмитрия Улитина — члена движения "Открытая Россия".

У активиста изъяли компьютерную технику, сообщается на сайте "Открытой России". По словам Улитина, обыск проходил якобы в связи с размещением видео в социальных сетях с призывом принять участие в акции 29 апреля.

Ранее суд назначил Улитину 30 часов обязательных работ по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга за акцию "Надоел", которая прошла в Кемерово 29 апреля. Тогда были задержаны 16 человек.

Акция "Надоел" прошла во многих городах России с целью призвать президента Владимира Путина отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году. Власти согласовали мероприятия только в 11 городах.