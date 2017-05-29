Дерипаска отрицает, что просил Конгресс США об иммунитете

Российский миллиардер Олег Дерипаска назвал ложью сообщение газеты New York Times о том, что Конгресс США отказался предоставить ему иммунитет в обмен на показания. По словам предпринимателя, он по-прежнему готов выступить на слушаниях о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы. Дерипаска подчеркнул, что никогда не просил об иммунитете.

Ранее New York Times со ссылкой на сотрудников Конгресса написала, что Дерипаске отказали в иммунитете, поскольку это создало бы проблемы для следственных органов. Дерипаска не может получить бизнес-визу на въезд в США, поскольку там его, как утверждается, подозревают в связях с организованной преступностью. Однако, как пишет New York Times, он в последние годы несколько раз въезжал в страну, воспользовавшись дипломатическим паспортом.

У Дерипаски были бизнес-связи с Полом Манафортом, который руководил избирательной кампанией Дональда Трампа. В марте Associated Press опубликовало расследование о том, что 10 лет назад Манафорт тайно работал на Дерипаску, продвигая интересы правительства России. Российский миллиардер подал на агентство в суд, обвинив в клевете. Манафорт заявил, что занимался с Дерипаской бизнесом, а не политикой.