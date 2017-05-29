Трампа призывают отреагировать на громкое убийство в Портленде

Ветеран американской тележурналистики Дэн Разер призвал президента США Дональда Трампа отреагировать на громкое убийство двух человек в городе Портленд (штат Орегон), осуществленное, как утверждается, по мотивам расовой ненависти.

В минувшую пятницу 35-летний Джереми Кристиан в пригородном поезде убил ножом двух человек и ранил еще одного. Они пытались заступиться за подростков-мусульман, которых оскорблял Кристиан. Он был арестован и обвинен в убийстве. Утверждается, что Кристиан высказывал расистские взгляды, в частности, призывал убивать мусульман.

В Портленде и по всей стране убийство вызвало большой резонанс. Многие политики и общественные деятели называют погибших от рук Кристиана "героями", сбор средств в пользу их семей принес более 600 тысяч долларов.

В своем обращении к Трампу 85-летний Дэн Разер пишет, что нынешний президент неоднократно предупреждал об опасностях, связанных с миграцией и "радикальным исламским терроризмом", однако та разновидность экстремизма, которая стала причиной гибели двух человек в Портленде, не менее опасна. Призыв к Трампу отреагировать на трагедию поддержали в фейсбуке сотни тысяч человек.