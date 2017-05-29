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СБУ обыскивает офисы "Яндекса" на Украине

Служба безопасности Украины утром в понедельник пришла с обыском в офисы "Яндекс.Украины" в Киеве и Одессе. Об этом сообщил украинский журналист Тимур Ворона и подтвердили в пресс-службе компании.

Обыски в офисах Яндекса на Украине
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По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, обыски проводятся в рамках дела по статье о государственной измене, которая распространяется на угрозу информационной безопасности страны. Представители "Яндекса" не назвали причины обысков.

16 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против российских интернет-компаний "Яндекс" и Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте". Местные интернет-провайдеры и операторы связи обязаны на три года заблокировать доступ к сервисам этих компаний. После введения санкций "Яндекс" добавил в свой мобильный браузер возможность обхода блокировок.

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