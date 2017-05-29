Осужденный за госизмену ученый Лапыгин попросил о помиловании

Российский ученый Владимир Лапыгин,осужденный на семь лет по обвинению в государственной измене, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании. Об этом сообщает "Открытая Россия".

На сайте движения отмечается, что прошение 76-летнего создателя космических аппаратов сейчас рассматривает Тверская комиссии по помилованию. Лапыгин также направил кассационную жалобу в Верховный суд России.

В сентябре прошлого года Мосгорсуд приговорил сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Владимира Лапыгина к 7 годам лишения свободы. По версии следствия, ученый передавал за границу секретную технологическую информацию. Сам Лапыгин вины не признал. Он утверждает, что работал в научно-исследовательском институте по совместительству, и ни к каким государственным секретам допущен не был.