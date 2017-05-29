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Путин и Макрон проводят встречу в Версале

Протест против визита Путина в Париже

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон проводят переговоры в Версале под Парижем. Эта первая встреча двух лидеров после победы Макрона на выборах.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что главными темами переговоров будут "борьба с терроризмом" и двусторонние отношения. Макрон ранее заявил, что будет вести с Путиным "требовательный диалог", который не предполагает "уступок" по вопросу о действиях Москвы на Украине и в Сирии.

В преддверии встречи правозащитники из Human Rights Watch призвали президента Франции обсудить с Путиным нарушения прав человека в России, в том числе преследования геев в Чечне. Родственники украинцев, содержащихся в российских тюрьмах, призвали Макрона поднять вопрос об их судьбе на переговорах с Путиным.

Официальный повод для визита президента России - открытие в Версале выставки, посвященной российскому императору Петру Первому.

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