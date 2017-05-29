Вдова Вороненкова рассказала о "похищении" его водителя ФСБ

Вдова убитого в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова заявила, что за день до убийства сотрудники ФСБ похитили водителя политика. Об этом Мария Максакова рассказала в интервью украинскому телеканалу ZIK.

По словам вдовы Вороненкова, водителя задержали пограничники в Белоруссии, после чего приехали "два автобуса с сотрудниками ФСБ". Водителя конвоировали в Брянскую область и допрашивали 12 часов, утверждает Максакова. По ее мнению, это указывает на причастность к убийству ее мужа российских спецслужб.

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство "актом государственного терроризма со стороны России". Москва заявила о "провокации" украинских спецслужб.

В прошлом году Вороненков вместе с женой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования в России. Он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента Украины Януковича. Он также выступал с резкой критикой политики Владимира Путина, в том числе по отношению к Украине.