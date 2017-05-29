Мэр Парижа обвинила организаторов фестиваля феминисток в расизме

Мэр Парижа Анн Идальго призвала к запрету фестиваля, который намерены организовать темнокожие феминистки в конце июля.

Она обвиняет организаторов фестиваля в попытке расовой сегрегации, указывая на то, что, по его правилам, на большую часть территории, на которой будет проводиться фестиваль, будет запрещен вход для белых.

На сайте фестиваля говорится, что эта территория будет "зарезервирована" для темнокожих и представителей иных расовых меньшинств. Мэр Парижа считает подобные правила дискриминацией.

Организаторов подвергли критике также французские общественные организации, борющиеся с расизмом и антисемитизмом. Организаторы фестиваля отвергают обвинения в расизме, утверждая, что стали жертвами кампании "дезинформации".