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Своя молитва. Эфир в 16:05

Кадр из фильма "Чужая молитва"

О новом фильме украинского и крымскотатарского режиссера Ахтема Сейтаблаева "Чужая молитва"

Режиссер Ахтем Сейтаблаев представил зрителям свой новый фильм "Чужая молитва", посвящённый подвигу крымскотатарской женщины, которая в годы войны спасла десятки еврейских детей. Виталий Портников беседует с автором об этом фильме и его героях. Эфир в 16:05.

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