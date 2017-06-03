Своя молитва. Эфир в 16:05

О новом фильме украинского и крымскотатарского режиссера Ахтема Сейтаблаева "Чужая молитва"
Режиссер Ахтем Сейтаблаев представил зрителям свой новый фильм "Чужая молитва", посвящённый подвигу крымскотатарской женщины, которая в годы войны спасла десятки еврейских детей. Виталий Портников беседует с автором об этом фильме и его героях. Эфир в 16:05.
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