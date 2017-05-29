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"Левада-центр": рекордное число россиян готовы голосовать за Путина

Президент России Владимир Путин

Рекордное число россиян, которые точно придут на избирательные участки, заявили о готовности голосовать за Владимира Путина, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье. Об этом сообщил телеканал "Дождь" со ссылкой на социологический опрос "Левада-центра".

Согласно результатам опроса, 82 процента россиян проголосовали бы за Путина, шесть процентов за лидера ЛДПР Владимира Жириновского, три процента за лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а два процента – за оппозиционера Алексея Навального.

4 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, согласно которому работу Путина на посту президента положительно оценивают 81 процент россиян – на 4 процента меньше, чем в начале 2017 года.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О своем намерении участвовать в них заявили Жириновский, Навальный и основатель "Яблока" Григорий Явлинский.

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