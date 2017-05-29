В аэропорту Москвы задержали черногорского политика

МИД Черногории обвинил Россию в нарушении "базовых международных норм и дипломатических правил" в связи с инцидентом с черногорским политиком Миодрагом Вуковичем, которому в ночь на понедельник не позволили совершить пересадку в московском аэропорту Домодедово.

Вукович – депутат парламента Черногории от правящей партии – направлялся в Минск транзитом через Москву, однако российские пограничники в Домодедово не позволили ему покинуть транзитную зону аэропорта, чтобы совершить посадку на самолет в столицу Белоруссии. Ему сообщили, что он является в России "персона нон грата". Проведя ночь в Домодедово, Вукович вернулся в Черногорию. Он заявил, что был задержан по политическим причинам.

Отношения между Россией и Черногорией значительно испортились после того, как Черногория приняла решение вступить в НАТО. Ожидается, что она станет полноправным членом союза в июне нынешнего года. Власти Черногории обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела, в том числе причастности к подготовке попытки госпереворота в прошлом году.