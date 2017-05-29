В НАТО призвали Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Парламентская ассамблея НАТО призвала Россию отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии и вывести оттуда своих военных. Соответствующую декларацию приняли на сессии ассамблеи в Тбилиси 29 мая. В документе выражается поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В Тбилиси также было подписано новое соглашение о сотрудничестве между правительством Грузии и НАТО. При этом сроки вступления страны в военный союз пока не озвучены. В НАТО отметили проведенные в Грузии реформы и призвали усилить независимость судебной системы, сохранить плюрализм в СМИ и снизить напряженность между правящей и оппозиционными партиями.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после пятидневной войны против Тбилиси в 2008 году. Большинство государств считают эти регионы частью Грузии. Россия выступает против планов страны вступить в Североатлантический союз.