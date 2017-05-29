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Библиотекарю Наталье Шариной запросили условный срок

Бывший директор Библиотеки украинской литературы Наталья Шарина

Гособвинение попросило пять лет лишения свободы условно бывшему директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, передает "Интерфакс".

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу лидера УНА-УНСО Дмитро Корчинского, а также вела "антироссийскую и антирусскую пропаганду" с помощью другой печатной продукции. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом.

В марте 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Шариной на условия домашнего ареста. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.

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