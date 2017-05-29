Макрон:"Мы договорились с Путиным отслеживать ситуацию с геями в Чечне"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что договорился с Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне. Об этом он сказал по окончании встречи с президентом России в Версале на пресс-конференции.

"Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко сказал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились,что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе",- сказал Макрон по итогам переговоров с Путиным. По его словам, российский президент сообщил ему, что "несколько раз принимал меры, касающиеся ЛГБТ в Чечне, для того чтобы полностьюузнать всю правду о том, что происходит, работать с местными властями и урегулировать эту деликатную ситуацию". "Это соответствует нашим ценностям", - подчеркнул Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что выступает вместе с Путиным за скорейшее проведение переговоров в "нормандском формате" по Украине с докладом представителей ОБСЕ. "Наше желание состоит в том, что подтвердит президент Путин, - мы хотели бы, чтобы в скорейшем времени были проведены переговоры в "нормандском формате" и чтобы мы обсудили все темы", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров. Он подчеркнул также, что "и в этом нормандском формате мы хотели бы заслушать доклад ОБСЕ о происходящих событиях (на Украине)".

Париж и Москва учреждают гражданский форум "Диалог Трианона", сообщил президент Макрон. По его словам, с французской стороны есть желание поддерживать более тесные связи, конструктивный диалог и больше обменов с Россией. "Мы это сделаем и назовем "Диалогом Трианона", имея ввиду выставку, которую мы увидим через несколько мгновений", - отметил президент Франции.

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели переговоры, которые продолжались 2 часа 45 минут. Путин и Макрон встретились впервые. Среди тем обсуждения - двусторонние вопросы, а также международные проблемы, в том числе - урегулирование в Сирии и на Украине, ситуация в Ливии и на Корейском полуострове, отношения России с Евросоюзом.