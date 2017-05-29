Трамп осудил нападение, где погибли двое защищавших мусульманок

Президент Дональд Трамп в понедельник утром осудил нападения в Портленде, в штате Орегон, где два человека были убиты после попытки вмешаться, когда мужчина произносил антимусульманскую речь, направленную на двух женщин, ехавших в поезде.

«Жестокие нападения в Портленде в пятницу являются неприемлемыми, жертвы противостоят ненависти и нетерпимости, и наши молитвы связаны с ними», - говорится в твите, который был распространен в твиттере с официальной учетной записи президента США, а не в личном кабинете Трампа.

Твит был отправлен после того, как Трамп прибыл, чтобы выступить с речью на Национальном Арлингтонском кладбище в Вирджинии в День памяти, отмечаемый в понедельник в США.

В субботу трое мужчин подверглись нападению после того, как попытались остановить подозреваемого, Джереми Джозефа Кристиана, от оскорбления женщин, одна из которых была одета в хиджаб.