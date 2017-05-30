В Орле епископ пригрозил СМИ уголовным делом за статью о его автомобиле

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (Николай Селезнев) потребовал от редакции портала "Орловские новости" удалить материал о его автомобиле, стоимостью в несколько миллионов рублей. В противном случае священник пригрозил привлечь журналистов к уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих.

В письме в редакцию епископ заявляет, что "подобные выходки" бросают тень на "Святую Церковь и её честных служителей", и что у редакции есть "единственный шанс все исправить" и удалить касающуюся его информацию.



О дорогом автомобиле священника ранее писали несколько изданий, в том числе "Огонёк" и "Открытая Россия". Сообщалось, что на имя епископа зарегистрирован внедорожник, стоимостью 5-6 миллионов рублей, с государственными номерами, как у членов областного правительства. В Орловской митрополии автомобиль назвали подарком от местного агрохолдинга за архиерейское служение.