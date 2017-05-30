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Умер бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега

Мануэль Норьега в Панаме в октябре 1989 (слева) и в тюрьме Майами в январе 1990 (справа)

Власти Панамы сообщили о смерти бывшего диктора Мануэля Норьеги, который был свергнут в 1989 году в результате вторжения в страну американских войск.

83-летний Норьега с 2011 года находился в заключении в Панаме, где он был осужден за преступления, совершенные во время своего правления, в том числе убийства своих политических оппонентов, коррупцию и злоупотребление властью. Ранее он провел 22 года в тюрьмах в США и Франции – по обвинениям в контрабанде наркотиков и отмывании денег.

По информации СМИ, в 2017 году Норьега перенес операцию по удалению опухоли мозга.

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