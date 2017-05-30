"Мы видели летающие деревья"

Во время вчерашнего урагана в Москве и области погибли 16 человек, всего за медицинской помощью обратились 168 пострадавших, в 15 больниц были доставлены 146 пациентов. До сих пор в больницах остаются 108 человек, в том числе 22 ребенка. Состояние восьми пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Экономический ущерб от урагана пока не подсчитан, но уже ясно, что он значительный. По данным МЧС, в Центральной России ураган обесточил более 300 населенных пунктов – 16,5 тысячи жилых домов, в которых живут больше 44 тысяч человек и почти 1,4 тысячи дачных домов. Рухнули больше 6,5 тысячи деревьев, повреждены кровли более 180 многоэтажных и частных жилых домов и административных зданий, одного роддома, причинен ущерб более 1,9 тысяч автомобилей и пассажирскому автобусу.

Пользователи соцсетей уже второй день выкладывают видео и фото последствий и задают один и тот же вопрос: почему МЧС не предупредил людей о грозящем бедствии?

В соответствии с официальным прогнозом, опубликованным на сайте МЧС 28 мая, в понедельник ожидался "дождь, местами гроза, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Опасные природные явления: не прогнозируются".

Пользователи разных сотовых операторов возмущенно писали, что не получали никаких оповещений, хотя различные эсэмэски от МЧС им приходят регулярно. Некоторые, впрочем, замечают, что получили его накануне урагана, но не придали особого значения. Сотовые операторы заявили, что параметры рассылки определяет МЧС, а они их лишь рассылают.

Руководитель пресс-службы МЧС России Алексей Вагутович заявил "Медузе", что информирование населения было достаточным.

"Было организовано СМС-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо СМС, информация давалась в СМИ. У нас есть и другие средства информирования: например, (всероссийский комплекс информирования населения) ОКСИОН, бегущие строчки в транспорте, соцсети. Мы также всегда говорим, что не надо стоять под деревьями, под металлическими конструкциями. По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности", – сказал Вагутович.

Известно, что в поселке Кратово Раменского района Московской области дерево придавило насмерть 11-летнюю девочку. А в деревне Путилково Красногорского района погиб 57-летний мужчина – его ударил сорванный металлический лист забора. Всего в Подмосковье, по данным губернатора Андрея Воробьева, вчера погибли пять человек.

Очевидцы описывают ужасы примерно одинаково: летели деревья, заборы, рекламные щиты, а железная кровля слетала с крыш словно она была бумажной. "Вот это жесть!", "Мы видели летающие деревья, друзья, все живы?" – спрашивали друг у друга пользователи соцсетей.

Сотрудники СКР проверяют сейчас те самые сорванные дорожные знаки, рекламные щиты и кровли: если они были плохо прикреплены, то их владельцам может грозить уголовная ответственность. Так же проводится расследование гибели мужчины на автобусной остановке на юге Москвы. Ее буквально вырвало из асфальта, и конструкция упала на мужчину. Остановку эту уже разобрали, а место трагедии отгородили лентами.