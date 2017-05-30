Суд в Праге рассматривает дело об экстрадиции российского хакера

Гражданин России Евгений Никулин, обвинённый в США во взломе компьютеров американских компаний, сегодня предстанет перед судом в Праге. Рассматривается дело об экстрадиции в США. Россия также запросила экстрадицию Никулина.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре прошлого года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Первоначально слушания были назначены на 11 мая, однако были отложены по просьбе стороны защиты.

Российский хакер обвиняется в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании Хиллари Клинтон.