ЕСПЧ оштрафовал Россию за нарушения на выборах в Госдуму 2011 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушения прав во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда.

С заявлениями в Страсбургский суд обратилисьнесколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе депутаты от партии "Справедливая Россия" и наблюдатели на выборах. Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, а их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов. По мнению заявителей, были нарушены их права на свободные выборы и эффективную правовую защиту.

Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел незаконным отказ в полноценном рассмотрении жалоб истцов.

После выборов депутатов Госдумы в 2011 году сообщалось о масштабных нарушениях, в том числе о многократном голосовании по открепительным удостоверениям (так называемые "карусели"), овбросе бюллетеней, изменении данных при подсчете голосов, препятствовании работе наблюдателей.Фальсификациина выборах стали причиной массовых акций протеста оппозиции.