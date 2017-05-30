ЕСПЧ оштрафовал Россию за нарушения на выборах в Госдуму 2011 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 38 тысяч евро по жалобам на нарушения прав во время выборов в Госдуму в декабре 2011 года. Постановление опубликовано на сайте суда.
С заявлениями в Страсбургский суд обратилисьнесколько жителей Санкт-Петербурга, в том числе депутаты от партии "Справедливая Россия" и наблюдатели на выборах. Они утверждали, что результаты голосования на нескольких участках были изменены, а их жалобы в избирательную комиссию и прокуратуру не привели к пересчету голосов. По мнению заявителей, были нарушены их права на свободные выборы и эффективную правовую защиту.
Суд признал наличие нарушений при подсчете голосов избирателей и счел незаконным отказ в полноценном рассмотрении жалоб истцов.
После выборов депутатов Госдумы в 2011 году сообщалось о масштабных нарушениях, в том числе о многократном голосовании по открепительным удостоверениям (так называемые "карусели"), овбросе бюллетеней, изменении данных при подсчете голосов, препятствовании работе наблюдателей.Фальсификациина выборах стали причиной массовых акций протеста оппозиции.
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