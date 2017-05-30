Встретил Путина по одёжке

Новый президент Франции Эммануэль Макрон принял в Версале Владимира Путина.

Встреча была не совсем официальной, и потому публика тщательно изучала все детали происходящего.

Разумеется, бросалась в глаза разница в возрасте.

Фёдор Крашенинников:

Папа-провинциал приехал навестить сына в большой город.

Об "отце и сыне" пишет в "Свободной Прессе" Эдуард Лимонов:

Ну правда, они выглядели как отец и сын, отец бледнее сына, ну и блондинистость тронута сединой.

Требовательный сын всё время въедливо следил за отцом, скрывая восхищение, и ожидая промахов.

ВВП был надутый. Насторожённый.

Фигура у отца лучше, чем у сына. Хотя сын чуть выше — Макрон мясистее Путина, торс выглядит массивнее, пуговицы в области живота натягивают пиджак. У нашего видна, вероятно, от занятий спортом, талия. Французы не очень спортивная нация, кстати.

Макрон обещал французской прессе "требовательный диалог" и, кажется, своё обещание сдержал - многие отмечают его жёсткость и принципиальность.

Сергей Пархоменко:

Пресс-конференция Путина с Макроном в Версале была, вероятно, одной из самых неприятных за всю путинскую карьеру.

Чего стоит только чудовищный момент (начиная с 26 минуты, примерно), где Путин долго, путано и скучно оправдывается за предвыборный визит Марин ЛеПен в Москву и что-то такое невразумительное пять раз повторяет про «зачем отталкивать протянутую руку», «политиков, которые много сделали для российско-французских отношений» и «мы тоже следили за опросами». Очень слабо и глупо, очень.

Макрон при этом несколько раз намекнул на первый разговор по телефону, который, по всей видимости, состоял вовсе не из одних только вежливых поздравлений вновь избранному президенту. И сообщил, что «надо двигаться дальше» таким тоном, что это звучало как «ладно, черт с тобой, так и быть». Отлично звучали также фразы про «химию и термодинамику» персональных отношений и про «теплоту, которая у нас тут только в этом зале и в окружающем климате», - для тех, кто понимает…

Остап Кармоди:

Похоже, что Путин ехал в Париж с уверенностью, что он, прожженный чекист, сейчас обведет вокруг пальца этого молокососа и сделает из него нового Шредера или Берлускони.

И в результате получил от "молокососа" выволочку как нашкодивший школьник. Судя по пресс-концеренции, так его мордой по столу не возили очень давно. Меркель все же женщина вежливая.

Пока Макрон, несмотря на юность и несерьезный вид, кажется мне человеком с бульдожьей хваткой. Во внутренней политике ЕС это плохо, многие его идеи мне очень не нравятся. Но во внешней меня это вполне устраивает.

Игорь Драндин:

Путин на переговорах с Макроном выглядел очень слабо. На фоне молодого образованного​ президента Франции, который победил на сложных конкурентных выборах, Путин смотрелся как старый пыльный советский шкаф, Макрон совершенно не стесняясь мебели, назвал Russia Today и Sputnik органами лживой пропаганды, что, кстати, абсолютная правда.

Гаранта российской коррупции и защитника Кадырова, заставили обсуждать тему нарушения прав геев в Чечне, что добавило особой пикантности переговорам.

Про борьбу с терроризмом Путин как всегда говорил общие слова. Но до тех пор, пока Кремль на стороне Асада всё это ничего не значат.

Итог переговоров восхитителен! Весь мир обсуждает, как молодой Макрон устроил нагоняй Путину за геев в Чечне, химическое оружие Асада в Сирии и паршивую лживую кремлёвскую пропаганду в Европе.

России нужен новый президент, за которого не будет стыдно.

Николай Травкин:

Надо же, как Франция то изменилась!

Раньше - Париж, объятия, почётный караул, Елисейский дворец, галантно и с уважением.

А теперь - Версаль и сразу в лоб: Russia Today - "орган лживой пропаганды"…

Гасан Гусейнов:

Новый президент Франции вызвал в Версаль засидевшегося в далеком Кремле местоблюстителя главы Российского Государства, чтобы сказать тому три вещи - одну - вслух, другую - фоном пресс-конференции, третью - в простейшем подтексте:

1) Открытая, публичная машина "Раши тудей" и "Спутника" - пропагандистское дерьмо, которое мы не собираемся допускать в наши собрания.

2) Стоящие за нашими спинами мраморные бюсты и обязывают, и указывают в будущее: ты - принадлежишь прошлому, поэтому я позвал тебя в Версаль, а не в Елисейский дворец; а приняв приглашение, ты должен догадаться и до 3).

3) Поражаясь работе твоей пропагандистской машинки на Западе, мы можем только догадываться, чем заполнена внутрироссийская пропаганда. И хорошо понимая, какое дурацкое прошлое ты сулишь своей несчастной стране, мы чаще догадываемся, но иногда и точно знаем, чем занимаются твои не публичные службы, как устроена твоя политика раздробления и разграбления Украины и разъединения Европы. Мы знаем это, и на этом нам придется строить политику ближайшего будущего.

Зачем нужно было для этого вызывать главу хулиганствующего государства в Версаль? Хотя бы часть важных слов должна произноситься публично. И адресованы эти слова, их визуальный фон и подтекст должны быть сторонникам Марин Ле Пен во Франции и ее российского патрона - в России и в Европе.

Наталия Геворкян:

Ух как Макрон отбрил RT и Спутник! "Они не журналисты" И Путин промолчал

Эльшад Бабаев:

Макрон назвал RT (они же Sputnik) лживыми пропагандистами и органами влияния. Жалкий Путин промолчал. Ему нечего было ответить. Заглотил французский круассан по самые гланды

Максим Кононенко защищает российские СМИ - в колонке для RT на русском:

Если ты чист и прозрачен, как Саша Спилберг с тринадцати лет, тогда тебе нечего скрывать даже от клеветников и пропагандистов. Ты пускаешь их к себе в сияющую белую башню, они видят, что тут не о чем клеветать и нечего пропагандировать, и испытывают невероятные душевные терзания. В состоянии полного профессионального краха некомпетентные агенты влияния отзываются назад, в Мордор, где и сгинут в тёмных подвалах Лубянки после многочасовых обысков с изъятием ноутбуков и сотовых телефонов.

Но если ты не пускаешь таковых агентов к себе в мрачный бункер, это может означать только одно: тебе есть что скрывать. И Саша Спилберг будет смотреть на тебя свысока.

Так что же у нас получается? Ерунда какая-то получается. Президент Макрон говорит, что RT клевещет и не предоставляет никаких доказательств. Поскольку RT точно знает, что не клевещет, то получается, что клевещет как раз сам Макрон. Макрон, считающий, что RT клевещет, не пускает его журналистов к себе в штаб. RT, точно знающий, что клевещет Макрон, лишён возможности куда-нибудь его не пустить. Например, к себе в редакционное здание, где Макрон увидел бы то, что не дал увидеть RT в своём штабе: люди тут просто работают. Причём весьма добросовестно.

Этот вот инь и ян, единство и борьба, мужское и женское (и какие там ещё бывают известные дихотомии) — это, собственно, и составляет предмет международной политики, конечной целью которой является установление главного.

Конечно, Макрону в присутствии Путина и его пула надо обозначить свою приверженность единой европейской позиции. А единая европейская позиция сейчас (да что там сейчас — вообще-то всегда) как раз и состоит в том, что Россия виновата во всём. Не какой-то конкретный RT виноват, а вся Россия целиком. Эти русские, они такие… Впрочем, пока они не приезжают в Европу, чтобы тратить свои несправедливо заработанные деньги.

Но вот когда потратят, пусть убираются к себе домой, в Сибирь, пить водку и оттирать от ржавчины свои баллистические ракеты.

Но вернёмся к президентам.

Сергей Жирнов:

Красивая обстановка. Молодой и решительный Макрон. Спокойный и уверенный в своей силе. Макрон - альфа самец, но моложе Путина на 25 лет. Пресс-конференцию вёл он. Задавал тон он. Прямо говорящий в лицо всем, но не все (Олланд разбалтывал прессе все секреты, Макрон не все рассказывает прессе). Спутник и Раша Тудэй - не журналистика, а пропаганда и органы влияния....

Путин старый, загнанный в угол. Блестящий от пота. Ботоксный и опухший. Засыпающий после плотного обеда и длинного перелета. Отводящий глазки. Отмалчивающийся или кивавший. Ничего интересного и нового. Про Марину Лё Пен - словоблудие обычное. Было видно, что ему не нравились трудные вопросы. Что он не намерен ничего менять в отношении Украины и Сирии. Поездка для него - просто прошвырнуться в Версаль и показаться на публике на Западе...

Каждый выиграл перед своим электоратом. Но сомневаюсь, что сдвинется что-то радикально - потому что Путин не намерен ничего менять...

Александр Сотник:

Выпорол да еще и поглумился. А "великий и непревзойденный" стоял перед ним как престарелый двоечник перед молодым учителем и утирался. Сглатывал и почесывал непутёвый черепок. В итоге - выдал государственную тайну братвы: "Если не снимете санкции - будем терроризировать Донбасс и Украину и в дальнейшем. Так что лучше смягчайте, а то продолжим гадить с удвоенной силой..."

Насчет "удвоенной силы" - это, конечно, понты. Никакой "удвоенности", учитывая скорое обрушение цен на нефть и похороны рубля, не будет. Западу даже не придется объявлять эмбарго на российские энергоносители. Во-первых, энергозависимость и так снизилась, а во-вторых, инвесторы уже ломанулись из нефтяного сектора, и осенью цены на нефть уверенно пойдут вниз, а значит - хана рублю и, собственно, путиномике. Хана лояльности обнищавшего населения. Да и просто - хана.

Эпоха плешивого дерзкого пошляка подходит к концу. А раскол "илитки" будет впечатляющим. Собственно, он уже идет. Лето будет насыщенным событиями. Будет весело и страшно - впрочем, как всегда.

Ирек Муртазин:

Стало даже как-то обидно за президента моей страны, когда юный президент Франции, к примеру, указал Путину, чего ждет Франция от России по поводу чеченских геев. Эммануэль Макрон так и сказал: «Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу».



А как относиться к словам Макроном о том, что «Russia Today и Sputnik ведут себя не как пресса, а как агенты влияния и органы пропаганды, причем лживой пропаганды»? И тут важно даже не то, что сказал Макрон про Russia Today и Sputnik. Куда важнее, что Путин промолчал, не заступился за структуры, на деятельность которых тратятся огромные средства из бюджета России.

Пожалуй, единственный вопрос, в котором Путин на итоговом общении с прессой выглядел куда убедительнее Макрона – это вопрос Сирии. Похоже, что ни Макрон, ни НАТО, ни «Большая семерка» не знают, что делать с Сирией. Нет, знать-то они знают. Но их «программа» по Сирии, укладывающаяся в лаконичное «Асад должен уйти», видимо, уже не вписывается в реальный расклад сил в Сирии. Отсюда и очень обтекаемые формулировки, использованные Макроном<...>



Путин в «сирийском вопросе» выглядел более убедительным.

Александр Коляндр:

После жёстких отповедей Макрона, слов про агентов влияния, красных линий, и путинской диатрибы о важности свободной торговли и открытых рынков, я б ждал ограничений на ввоз чего-нибудь французского (не насморка и не поцелуя). Что там осталось? Вино, в котором найдут опасные сульфиды? канцерогенная пудра?

Алексей Лапшин:

На вчерашней версальской встрече с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон выглядел убедительно. Уже по первым неделям после инаугурации видно, что новый французский президент на своём месте. Никакой робости первых шагов. И с Трампом, и с Путиным он сразу что называется "взял быка за рога". Вместе с тем показал себя отличным дипломатом. Жёстким и вежливым одновременно. Российские СМИ в присутствии Путина отчитал коротко и ясно. Думаю, градус ненависти к Макрону в российской пропаганде будет повышаться.

В целом, пока складывается впечатление, что Эммануэль Макрон наиболее перспективный политик Евросоюза. Несмотря на ранние проатлантистские декларации, скорее всего, он будет проводить политику укрепления самостоятельных позиций ЕС. В отношении "путинской" России будет держаться жёстко. Очень, конечно, важно какую социальную политику станет проводить Макрон в самой Франции. Представленная им предвыборная программа слишком эклектична и имеет подводные камни. Но Макрон кажется человеком от которого можно ждать нестандартных решений.

Григорий Голосов:

Зачем это было нужно Макрону, понятно. Он находится в центре парламентской избирательной кампании, в ходе которой должен подтвердить свою заявленную способность говорить с позиции силы с мировыми лидерами, а раз уж российская тема так прозвучала на предыдущем этапе, то именно с Путиным. Это Макрону удалось: ни о чем не договорились, но смотрелся неплохо. Зачем Путин туда потащился и чего добился, понять не могу. Видимо, поехал просто потому, что позвали, - по нынешним временам и это достижение.

Эдуард Надточий:

неужели вы не понимаете, что мордорскому деспоту сегодня абсолютно безразлично содержание любых переговоров с европейскими и мировыми политическими руководителями, а важен просто сам их факт - даже если, как в случае франции, - его подчеркнуто принимали не в официальном порядке.

Если вам хочется подробностей встречи, то в "Коммерсанте" можно, например, почитать типичный репортаж Андрея Колесникова с типичным коммерсантовским заголовком "В обстановке взаимной талейрантности".

А в РБК - тоже Андрей Колесников, только другой, не перепутайте:

Пройдя испытание нарочито жестким рукопожатием Дональда Трампа, французский президент выдержал и холодноватый усталый взгляд Путина. К тому же он и с самого начала не собирался, как Джордж Буш-младший, «заглядывать в душу» российского руководителя и открыто говорил, что нужна не «персональная химия», а решение вопросов. И это он так не специально: те, кто общался с инвестиционными банкирами, знают, что их взгляд на партнеров и на мир отличается от политического или общественно-благотворительного — он необычайно прагматичный, быстрый, напористый. И предельно откровенный. Естественность, с которой Макрон пообещал расширение санкций в случае эскалации на Украине или обвинил RT и «Спутник» в клевете в свой адрес, вполне гармонировала с уважительным тоном разговора с Путиным. Он не хотел сделать российскому президенту приятное или неприятное. Просто говорил прямо. И на пресс-конференции Путин выглядел младшим партнером, сознательно отдавшим инициативу хозяину и даже привычно не ответившим резкостью на слова президента Франции.

Татьяна Становая на сайте московского центра Карнеги оценивает происходящее и осторожно, и оптимистично одновременно:

То, что сегодня происходит между Россией и Францией, напоминает начало сентября прошлого года: тогда, после крайне напряженных переговоров США и России по Сирии, был наконец достигнут компромисс, который провалился на практике всего несколько дней спустя. И Россия, и США, полные политической воли и желания договориться, стали в очередной раз жертвами глубочайшего взаимного недоверия, усугубившегося за последние несколько лет.

Россия и Франция на сегодня тоже полны решимости не только к нормализации отношений, но и к практическому, скрупулезному сотрудничеству по самым острым темам, прежде всего по Сирии. Восстанавливается и инфраструктура двустороннего диалога: гражданский форум, гуманитарное сотрудничество, экономические проекты.

Но нынешний задел кажется очень хрупким. Сказываются и особенности текущего положения Франции: удастся ли Макрону сформулировать геополитическое предложение от имени Европы, или это будет страновая инициатива? Как это будет соотноситься с хаотичным и непредсказуемым поведением Трампа? Как новая прагматично-амбициозная линия Парижа будет воспринята сдержанной Германией?

Обозреватель "Немецкой волны" Барбара Везель как раз смотрит на встречу Путина и Макрона "из Германии":

Похоже на то, что новоизбранный президент Франции при установлении контактов с Москвой ориентируется на кацлера ФРГ Ангелу Меркель и ее позицию по отношению к Кремлю. С Россией нужно сохранять контакты, проводить встречи и обсуждать проблемные вопросы. Однако о крепкой дружбе речь не идет.<...>

В преддверие визита президента РФ в Париж Эмманюэль Макрон заявил, что Путин, Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган действуют с позиции силы. В же время французский лидер подчеркнул, что это его не волнует. Президент России, напротив, попытался применить в Париже все свое обаяние - ведь обоюдное недоверие все равно нужно как-то преодолевать.

В то же время Макрон знает, чего от Путина можно ожидать. В ходе нынешней встречи Макрон предпринял еще одну попытку привлечь российского лидера к процессу урегулирования международных конфликтов в качестве партнера. Однако президент России останется таковым лишь до тех пор, пока это отвечает его собственным интересам. Макрон видит эту схему насквозь и не позволит Путину себя перехитрить. В том, что касается политики в отношении России, канцлер ФРГ нашла в лице Макрона хорошего союзника.

Зато журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов лихо расправляется с Макроном в "Комсомольской Правде":

Одна из задач визита Путина во Францию была примерно той же самой, что и у Петра I 300 лет назад. Только Петр ехал полюбопытствовать в целом - что там за чудеса в этих Европах происходят, а Путин посмотреть вполне конкретно - что за неведомую зверушку выбрали себе французы. Что это за 15-летний капитан, что за галльский Аркадий Гайдар, командующий полком в 16 лет? За какие заслуги Пятая республика захотела себе в президенты 39-летнего популиста?

И как показалось, результат его разочаровал. Эммануэль Макрон оказался пирожком ни с чем. Особенно ярко было видно, что он не дотягивает до высот международной политики, на совместной пресс-конференции.

Возможно, через несколько лет он освоится, наберется опыта и перестанет так позориться, но пока все это выглядело второй лигой, особенно на фоне Путина, который, посмеиваясь, отбил все попытки французской прессы.

Ну и, конечно, нельзя пройти мимо эмоционального спора, порождённого одной проходной репликой Путина:

Просвещённая французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, – одна из которых до сих пор правит в Испании.

Конечно, эти слова не остались незамеченными.

​

Ольга Айвазовская:

Анна Ярославна - российская княжна? Ой, я вас умоляю. Комплексы это такая страшная вещь, заставляющая мужчин носить туфли на каблуках, колоть себе в лицо ботокс и присваивать исторических персонажей (перевод с украинского - РС).

Ирина Геращенко:

Шизофрения, у которой, на самом деле, одна цель - оправдать агрессию и захват украинских земель (перевод с украинского - РС).

Майя Колесникова:

Когда Историю не знаешь,

Но хочешь в Обществе блеснуть,

В просак всегда ты попадаешь,

И глазом не успев моргнуть!

А чтоб Московской быть княжне

Батыевной родиться надо!

А наша Анна Ярославна!

И Киевской она была!

Виктор Адамович:

Если Анна Ярославна - россиянка, то Юлий Цезарь - румын

Если Анна Ярославна - россиянка, то Октавиан Август - месяц лета

Если Анна Ярославна - россиянка, то Ганнибал - людоед

Если Анна Ярославна - россиянка, то династия Романовых - цыгане

Если Анна Ярославна - россиянка, то Иван Грозный - чеченец

Если Анна Ярославна - россиянка, то морские свинки живут в море

Забавно, но аргумент с Юлием Цезарем оказывается обоюдоострым.

Елена Лукаш:

Смотрю, нешуточные баталии развернулись на международной арене из-за младшей дочери Ярослава Мудрого Анны, рождённой шведской принцессой Ингегердой.

Украинские чиновники и политологи наперебой убеждают, что Анна никакая не Русская, а Киевская, а значит украинская.

Немного опечалю "патриотов" фрагментом из "Повести временных лет»:

"И седе Олег княжа в Кыеве, и рече Олег: «Се буди мати градом Русьскым».

Как накажем автора сей крамолы, Преподобного Нестора Летописца Печерского?

Предлагаю, ничтоже сумняшеся, занести его в список врагов Украины и коллаборационистов на сайт Миротворец.

А ещё лучше внести правки задним числом ( сейчас это тренд в Украине) в Повесть временных лет: Киев - мать городов украинских.

И обязательно закрепить Указом Президента, Постановлением Кабмина и Обращением Верховной Рады к миру.

Чтобы никто не сомневался.

И не смел даже произносить запретное слово "русский".

Никакой России тогда не было. Всегда была только Украина.

Говорят, когда Бог хочет наказать, сначала лишает разума. Это тот случай.

Сергей Худиев:

В ленте язвительно смеются над националистами из-за княгини Анны Русской. Ну, так уж исторически сложилось, что во всех сохранившихся документах жители средневекового Киева называют себя русскими, свою землю русской и свой народ русским. Можно было бы просто сказать - это общие предки Украинцев, Русских и Белорусов, которые теперь являются разными народами. Наличие общих предков не требует отрицать ни государственность, ни отдельное национальное самосознание - как англичане, австралийцы и американцы на данный момент являются разными нациями.

Националисты загнали себя в положение, когда они одновременно используют слово "русский" в качестве ругательства, и подчеркивают, что они ни в коем случае не русские, с другой - претендуют на преемство от русских князей. Это как если бы исторически название "англичане" закрепилось за жителями североамериканских колоний, а в Лондоне жили люди, которые с клятыми англичанами не желали бы иметь ничего общего, но вот Альфреда Великого в то же время требовали себе. И очень сердились бы, когда президент североамериканской Англии говорил бы "вот наш славный предок, Альфред Великий". Заткнитесь, кляты англичане! - писали бы разгневанные лондонские патриоты - какое отношение Альфред имеет к вашей клятой Англии, чтоб ей провалиться! А король английский Альфред на все это взирал бы с небес с большим недоумением.

Антон Крылов во "Взгляде" даёт отпор украинским посягательствам:

Как-то странно напоминать, что государство со столицей в Киеве, существовавшее в 11-м веке, называлось Русь. Как-то странно предлагать перечитать стенограмму выступления Владимира Путина – там нет ни слова про Москву. Путин сказал следующее: «Просвещенная французская публика знает о русской Анне – королеве Франции; младшая дочь нашего великого князя Ярослава Мудрого была женой Генриха I и внесла существенный вклад в развитие Франции, будучи одной из основательниц как минимум двух европейских династий – Бурбонов и Валуа, одна из которых до сих пор правит в Испании».

Как-то странно отмечать, что первое упоминание Москвы произошло как раз при жизни Анны Ярославны. К тому же первое упоминание и основание – это разные вещи, так что существовать нынешняя российская столица могла и ранее.

Ну и да, Ярослав Мудрый – это наш князь, он правил поочередно в Ростове, Новгороде и Киеве.

А сам термин «Украина» появился позднее и означал (что логично) окраину, пограничье. Как имя собственное он был впервые использован в 1590 году, а государство с этим названием появилось, если кто забыл, совсем недавно, в 1991-м (невнятные образования времен Гражданской войны называть государствами ненаучно). Это, в общем, тоже общеизвестно.

Иван Преображенский:

Обожаю исторические споры. Нет ничего более бессмысленного, особенно в условиях нынешних украино-российских отношений.

Тут у меня несколько уже украинских френдов возмутились, что Владимир Путин княжну из Киева похитил. Назвал французскую королеву, дочь Ярослава Мудрого - русской. Наша, говорят.

В порядке примирения хотя бы в этом бессмысленном вопросе, предлагаю считать ее белорусской княжной из Киева :) Чтобы там ни помнил Владимир Путин и его спитчрайтеры из советского учебника истории, как бы там ни возмущались его заявлениями украинские френды, княжна была сама по себе, своя собственная.

Не было тогда еще ни украинского, ни русского, ни белорусского народов. Я вообще считаю, что ее надо просто считать француженкой.

Но препираться на этот счет, конечно, можно до бесконечности. Очень продуктивное потому что занятие, спорить даже не об истории, а о ее толковании, просиживая штаны на диване