"Бог не фраер"

Герой соцсетей сегодня - архиерей РПЦ, епископ Ливненский и Малоархангельский Нектарий. В телеграм-каналах, а затем и в СМИ накануне появились сканы вот этого письма от имени Нектария:

Речь тут идет о заметке в издании "Орловские новости", в которой говорится о том, что епископ получил в подарок от агрохолдинга дорогой автомобиль - Land Cruiser V8. История быстро переросла региональные масштабы и стали достоянием федеральных СМИ. Вот материал "Открытой России":

Епископу Нектарию 43 года. Он родился в Якутской АССР. 26 апреля 2002 года архиепископом Красноярским Антонием был пострижен в монашество с именем Нектарий в честь Нектария Оптинского. В 2011 году священник был зачислен в штат Орловско-Ливенской епархии, впоследствии преобразовавшейся в митрополию. В 2014 году священник был избран епископом.

В Орловской митрополии в том, что епископ Нектарий имеет в собственности иномарку, которую не может позволить себе большинство прихожан, не видят «информационного повода». Там отрицают факт покупки, называя появление у епископа автомобиля подарком.

«Этот автомобиль является подарком от одного из агрохолдингов. Подарок связан с тем, что владыка несет архиерейское служение, посещает самые отдаленные деревни в любое время года и в любую погоду. Никакого проявления стяжательства в этом нет, — говорит руководитель информационно-аналитического отдела митрополии Евгений Борисов. — Сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали. Многие святые то же самое принимали. Например, Иоанн Кронштадский точно так же получал дорогие облачения, автомобили, пароходы и прочее. Это нисколько не является характеристикой духовной жизни человека, если этот человек несет общественное служение, послушание архиерея, как в случае с епископом Нектарием. Давайте не забывать и о том, что тот темп работы, который они несут, дай Бог нам с вами выдержать. Поэтому нужно здраво к таким вещам подходить, а не цепляться. Давайте не доводить до абсурда».

В "Орловских новостях" весьма удивились тону письма, подписанного именем архиерея.

Что конкретно могло оскорбить священника, учитывая, что даже в Орловской митрополии подтвердили факт дарения ему иномарки агрохолдингом, из письма понять невозможно.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский (известный, в частности, тем, что утверждал, что Иван Грозный вез своего сына в Петербург) вступился за владыку Нектария.

Если он что-то сделал не так, поверьте, он живёт не в безвоздушном пространстве, у него есть иерархическое подчинение. У него есть митрополит Антоний, который может сделать ему замечание, если посчитает нужным. Но это будет на их уровне.

Но когда начинают человека, который всю свою жизнь посвятил службе богу и людям, службе вере… Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идёт до патриарха: не те часы, не так живёт, не на тех машинах ездит

- сказал Потомский в интервью радио "Говорит Москва".

Но окончательно в абсурдную драму превратилась вся история после разъяснений секретаря епархии отца Александра - он утверждает, что епископ Нектарий не писал в газету грозного письма и вообще не имеет к ней претензий!

«Я как секретарь епархиального архиерея официально заявляю, что владыка Нектарий в «Орловские новости» никакие письма не писал. То есть вот этот письмо, выложенное на сайте, это непосредственно фейк», — сказал он.

По словам секретаря архиерея, подпись епископа Нектария и фирменный бланк, на котором напечатано опубликованное «Орловскими новостями» письмо, взяты с другого указа.

«Я не знаю, кто составил это письмо, кто отправил его в «Орловские новости», как оно там оказалось, но совершенно с уверенностью вас заверяю, что Ливенская епархия, в частности владыка Нектарий и никто из служащих, данное письмо не писал», — заявил он.

Ливенская епархия не имеет претензий к редакции «Орловских новостей», - сообщает "Эхо Москвы". Наличие внедорожника епархия не отрицает.