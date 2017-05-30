Суд отклонил все ходатайства Навального по иску Усманова

В Москве суд отклонил все 16 ходатайств защиты оппозиционера Алексея Навального, которые были представлены на слушаниях по иску бизнесмена Алишера Усманова. Юристы политика усомнились в беспристрастности судьи и потребовали отвода, однако это обращение также было отклонено – судья Марина Васина сочла его "необоснованным". Об этом из зала Люблинского суда сообщает корреспондент Радио Свобода.

Адвокаты Навального ходатайствовали, в частности, о вызове в суд главы правительства Дмитрия Медведева и вице-премьера Игоря Шувалова. Кроме этого, юристы просили приобщить к делу сведения о том, что Усманов вмешивался в редакционную политику издания "Коммерсантъ". Все эти обращения были отклонены, при этом суд требовал от защиты оппозиционера пересказать "своими словами" сразу все ходатайства, чтобы "не затягивать процесс". Навальный обвинил судью в нарушении "принципов состязательности процесса".

Усманов подал в суд на Навального в связи с публикацией Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в которой бизнесмена обвиняют в даче взятки Медведеву. Сегодня в суде началось рассмотрение иска. Сам Усманов на слушания не явился.

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