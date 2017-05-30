ВОЗ: Выращивание табака и производство сигарет вредят природе

Выращивание табака наносит "огромный ущерб" окружающей среде, поскольку требует применения химических удобрений, энергии и воды. В первом докладе Всемирной организации здравоохранения о вреде табачной отрасли отмечаетсязагрязняющий фактор при производстве табачных изделий и их реализации.

Экологический след табака - это не только дым при курении, но и сжигание природного топлива, сброс или утечка отходов производства в окружающую среду, заявил заместитель директор Всемирной организации здравоохранения Олег Честнов в связи отмечаемым 31 мая Всемирным днём борьбы с курением.

Семь миллионов человек умирают ежегодно в мире от болезней, вызванных курением табака. Табачные плантации требуют применения инсектицидов, гербицидов и других химических средств для выращивания табака и предохранения его от вредителей. В процессе сушки сжигаются большие объёмы древесины, что способствует исчезновению лесов.

По имющимся оценкам, 11 миллионов 400 тысяч тонн древесины сжигается ежегодно для просушки табачных листьев – это эквивалентно одному дереву на 300 сигарет. В Китае, основном мировом производителе табака, исчезновение лесов на 20 процентов является следствием развития табачной промышленности. Ежегодно в мире раскуриваются более 6 миллиардов сигарет, при их курении выпускается от 3 до 5 миллионов тонн парникового газа, а также тысячи тонн канцерогенных химикатов. Миллионы килограмм неразлагающихся сигаретных фильтров выбрасываются ежегодно в окружающую среду. Об этом говорится в первом докладе Всемирной организации здравоохранения о вреде табачной отрасли для окружающей среды.