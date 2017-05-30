Конец "пирамиды Голода"

Сергей Собянин дипломатично пишет, что в результате вчерашнего урагана в Москве "есть погибшие" (к этому часу число погибших в Москве и Подмосковье достигло 16), однако в целом не скрывает масштабов катастрофы:

В реплаях Собянину тоже достается - но главный удар приняло на себя МЧС. Многие комментаторы считают, что ведомство приложило недостаточно усилий, чтобы проинформировать москвичей о надвигающейся буре. Пишет "Медуза":

В ежедневном прогнозе возникновения чрезвычайных ситуаций в Москве на 29 мая на сайте ГУ МЧС по Москве сообщается, что «опасных природных явлений не прогнозируется», при этом отмечается вероятность «неблагоприятных природных явлений» — «порывов ветра до 22 м/с, грозы» (при этом ГОСТ относит к опасным метеорологическим явлениям ветер со скоростью выше 14 метров в секунду). В твиттере ведомство также сообщило о ветре, дожде и граде, причем сообщение выглядело так:

Собственно, пресс-секретарь МЧС ничего не стал отрицать:

Начальник управления информации МЧС России Алексей Вагутович заявил «Медузе», что москвичей достаточно проинформировали про ураган в Москве.

«Информирование было достаточным. Было организовано смс-информирование, и все операторы получили необходимый текст для рассылки. Помимо смс информация давалась в СМИ», — сказал Вагутович. При этом он заметил, что смс-рассылка это «не панацея».

По словам Вагутовича, население информировали и другими способами, в том числе при помощи бегущей строки в транспорте и соцсетей.

«По радио и телевидению сообщалось, что оранжевый уровень опасности», — подчеркнул представитель МЧС. На вопрос, как предупреждать тех, у кого нет телевидения и радио, Вагутович сказал: «А почему мы должны? Информация дается — кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?»

Такой подход вызвал гневные комментарии и аналогии с наводнением в Крымске, где МЧС и власти тоже оказались не на высоте.

Петр Шкуматов

Вагутовичу хочется сказать следующее:

1. Вы врете, что осуществлялась массовая рассылка СМС. Получили сообщения лишь единицы, да и то в каком то случайном, хаотическом порядке.

2. Вы обязаны в силу того места, где вы работаете, доносить информацию вплоть до таких дыр, где лишь мыши живут. Это ваша работа. Если не справляетесь - увольняйтесь.

3. Все ваши эти <дурацкие> "оранжевые уровни" никому нахрен не уперлись. Люди не понимают, что вы им пытаетесь донести! <...> Напишите нормально, по русски: будет сильный ураган, с 15-00 до 16-00 на улицу не выходить, машины переставить. ВСЁ!

Короче, у меня, если честно, складывается полное впечатление, что вот эти люди там деградировали целиком и полностью.

Негодовали и пользователи Телеграма.

Мышь в овощном

Нытик "а мы обязаны?" Да вы обязаны. Чучело. У вас есть ФЗ на основании которого вы свою деятельность осуществляете. <...>

Базу нормативную собственную не знает и умничает. Пусть родственникам погибших под деревьями и остановками расскажет про "имеющий уши да услышит".

Обсуждают и возможные политические последствия!

Евгений Минченко

Провал МЧС с информированием населения об урагане в Москве косвенно бьет и по Шойгу.

С точки зрения пиара получается, что он не смог оставить после себя работающую систему.

Удар по образу самого эффективного менеджера в правительстве и, соответственно, по политическим перспективам.

Методичка

В ближайшее время мы увидим новую информационную атаку на Владимира Пучкова <...> Пучкова принято критиковать за неумелую борьбу с пожарами и одновременно систематическое занижение площадей лесных пожаров. Кроме этого - громкие трагедии с человеческими жертвами, которые сопутствовали спасательным операциями. Только за прошлый год таких эпизодов было как минимум три: крушение ИЛ-76 во время тушения пожара под Иркутском (10 человек), гибель спасательного отряда на шахте "Северная" (5 человек) и гибель главы МЧС по Приморскому краю во время наводнения.



Некоторые видят в случившемся и мистическую составляющую.

"19/16":

Между тем, монахи говорят, что ураган, да еще с жертвами, в городе, где пребывают мощи великого святого Николая- знак тревожный, плохой. Николай Чудотворец усмиряет бури, а тут город от нее не уберег, попустил беду.

Помимо трагических, у московского урагана есть и курьезные последствия. На Новорижском шоссе рухнула так называемая Пирамида Голода - 44-метровая деревянная конструкция, стоявшая там с 1999 года.

Подробнее о пирамидах Голода можно почитать здесь. Названы они не в честь голода, а по имени своего создателя - Александра Голода - и по сути являются оккультными сооружениями. И в сам день урагана в пирамиде шаманы осуществляли какой-то обряд, последние люди покинули ее буквально за несколько секунд до разрушения.

Mash

Оказывается Пирамида на Новой Риге обрушилась во время ведического сеанса местных шаманов. Говорят, что у них с утра была информация о грядущем разрушении пирамиды. МЧС, обратите внимание на пацанов, получилась бы годная коллаборация!

Ivan Polikarov

Рептилоиды применили климатическое оружие, чтобы разрушить пирамиду Голода. Итог: за год до выборов Москва лишена магической защиты.