Завершено расследование по делу двух членов "Шалтай-Болтай"

В Москве завершено расследование по уголовному делу в отношении двух предполагаемых участников хакерской группы "Шалтай-Болтай" Константина Теплякова и Александра Филинова, обвиняемых в незаконном доступе к компьютерной информации. Об этом во вторник сообщает "Интерфакс".

В мае суд продлил до 8 июля арест лидеру "Шалтая-Болтая" Владимиру Аникееву, который пошел на сделку со следствием. Ему вменяют шесть эпизодов незаконного доступа к компьютерной информации. Тепляков сознался в совершении преступления, Филинов, по словам его адвоката, вину отрицает. Потерпевшими по делу "Шалтай-Болтай" признаны телеведущий Дмитрий Киселев и помощник президента России Андрей Белоусов.

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева.

