Свекла вместо Ленина

В поселке Первомайское Николаевской области Украины вместо декоммунизированного Ленина увековечили свеклу. Произошло это не сегодня, но на необычный памятник пользователи интернета обратили внимание только сейчас:

Надпись на постаменте - высказывание, приписываемое Степану Бандере, лиеру Организации украинских националистов (ОУН). Оно переводится на русский язык так: "Ничто не остановит идею, время которой пришло!". Памятник установлен на площади перед местным предприятием, которое перерабатывает сахарную свеклу, по инициативе его директора.

А на месте другого украинского памятника вождю пролетариата теперь растет тимьян, базилик, розмарин и мята. Мексиканская художница Иса Каррильо поместила эти растения на постамент памятника Ленину в начале киевского бульвара Шевченко. Он пал еще до начала украинской декоммунизации, во время Евромайдана. Через несколько дней после открытия инсталляции неизвестные вандалы оборвали ароматные травы, но муниципальные службы композицию восстановили.