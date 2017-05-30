Суд в Праге постановил, что хакера Никулина можно экстрадировать

Суд в Праге разрешил экстрадицию российского хакера Евгения Никулина в Соединённые Штаты или Россию. Защита Никулина немедленно оспорила разрешение на экстрадицию в США. Для подачи аналогичной жалобы на выдачу хакера в Россию у адвокатов есть три дня.

Гражданина России Евгения Никулина в США обвиняют во взломе компьютеров американских компаний. Выдать его требуют как Соединенные Штаты, так и Россия.

Согласно вердикту суда, окончательное решение об экстрадиции российского хакера примет министр юстиции Чехии Роберт Пеликан. Он может удовлетворить запрос одной из стран, заблокировав при этом требование другой.

Евгений Никулин был арестован чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в октябре прошлого года на основании ордера Интерпола, выданного по запросу США. Первоначально слушания были назначены на 11 мая, однако были отложены по просьбе стороны защиты.

Российский хакер обвиняется в хищении информации у интернет-компаний LinkedIn, Dropbox и ряда других. Его адвокаты утверждают, что агенты ФБР пытались добиться от него признаний во взломе ресурсов Демократической партии США в ходе президентской кампании 2016 года.