В Белгородской области создадут "кибердружины" из студентов

Белгородская область стала первым регионом России, где будут созданы так называемые кибердружины.

На сайте администрации области опубликован подписанный губернатором Евгением Савченко документ «Об организации деятельности кибердружин Белгородской области». Документ предусматривает, в частности, добровольный характер работы в кибердружинах, однако при этом рекомендует руководителям ВУЗов области "продолжить работу по формированию кибердружин из числа студентов". Целью дружин, как утверждается, является противодействие распространению в интернете противоправной информации, «способной причинить вред здоровью и развитию личности детей и подростков», а также "поддержка комфортной и безопасной среды в сети Интернет".

В крупных городах Белгородской области около 100 кибердружинников работает уже больше года, но ранее основной их задачей было информирование школьников «об ответственности за лайк и репост», следует из данных управления молодежной политики. В ходе недавнего круглого стола, посвященного профилактике терроризма и экстремизма в Белгородской области, секретарь областного совета безопасности Олег Мантулин заявил, что в регионе за январь-март 2017 года кибердружинники выявили 179 негативных материалов и вместе с правоохранителями заблокировали 99 ресурсов, - сообщает "Коммерсантъ".

"Выявленная кибердружинами информация, содержащая противоправный контент, направляется в Роскомнадзор, администрациям социальных сетей, в Лигу безопасного интернета" - говорится в регламенте работы кибердружин, опубликованном вместе с постановлением.