Краснодар: активистку обвинили в связях с британской "Открытой Россией"

На координатора "Открытой России" в Краснодаре Яну Антонову завели административное дело по статье о членстве в нежелательной организации. Об этом сообщается на сайте движения.

По словам Антоновой, в прокуратуре, куда активиствку вызвали по повестке, ее обвинили в членстве в британской организации "Открытая Россия. Несмотря на то, что активистка объяснила следователям, что российское одноименное движение не является нежелательной организацией, на нее завели административное дело. Антонова также рассказала, что на членов движения в Краснодаре оказывается давление.

В конце апреля Генеральная прокуратура признала нежелательными организации "Открытая Россия" и "Институт современной России", зарегистрированные в Великобритании и США. При этом в Министерстве юстиции заявили, что ведомство не нашло на территории России филиалов этих организаций.

