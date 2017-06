Латинские "звезды": без Орейро и Монтес

Хедлайнеры двадцать третьего выпуска программы "Музыка на Свободе" – латиноамериканские певицы. Рок-критик Артемий Троицкий совершает путешествие в мир сенсуальной музыки, зажигательных ритмов и чувственного женского вокала.

​

Боюсь, что познания о музыке из этой части света в России довольно скудные. Когда-то в Советском Союзе бывали с гастролями знаменитости из Мексики, из Аргентины, в основном тамошние кинозвезды типа Кармен Миранды или Лолы Монтес, которые пели страстные песенки типа Mama, you quiero! ("Мама, я влюблена"!) – помните, может быть, стиляжных хулиганов из оттепельного кинофильма "Друг мой, Колька" – они ее как раз нагло распевали), но сейчас, пожалуй, нет таких известных у наших слушателей латиноамериканских вокалистов. Попробую заполнить эту лакуну.

Кармен Миранда с композицией "Мама. я влюблена!" (1940 год)

Начнем с группы Miramar из Пуэрто-Рико, с солисткой-вокалисткой Лаурой Анн Сингх. Группа эта только что выпустила свой дебютный альбом, называется Dedication To Sylvia Rexach. Сильвия Рексач – это главная пуэрториканская певица, родилась она в 1922 году, а умерла еще в 1961-м. Была она не только певицей, но автором песен, поэтом, кстати говоря, и писательницей она тоже была. К тому же считается первой на острове феминисткой. Пела и писала песни в стиле "болеро". Жила в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане. Там же проживает и группа Miramar. Слушаем в их исполнении с альбома-посвящения одну из самых знаменитых, причем на всю Америку, песню Сильвии Рексач Di Corazon – "От сердца". Аранжировка стилизована под 1950-е годы.

Аддис Мерседес представляет в нашей программе Кубу. Правда, еще в 1999 году она эмигрировала, переехала с Кубы в Германию и живет сейчас в городе Эссен, а время от времени проживает и на испанском острове Тенерифе на Канарском архипелаге. Записала и выпустила она уже пять альбомов и является, наверное, самой популярной кубинской певицей в Европе, если не считать солистки легендарных Buena Vista Social Club Омары Портуондо. Кстати, в отличие от этого ретро-ансамбля, чисто кубинской аутентики в записях Аддис не так много – преобладает современное близкое к року звучание. Новый альбом Аддис Мерседес называется Extraña, послушаем с него песню Amor Colao.

Аддис Мерседес представляет альбом Extraña

Следующая страна, на которую мы обратим внимание, – Колумбия. Колумбия в музыкальном отношении развивается очень бурно в последнее время, довольно много новых молодых артистов оттуда вышло за последние три-пять лет. Наверняка здесь сыграла роль стабилизация политической обстановки в стране, конец диктатур и гражданской войны. И среди новых колумбийских звезд есть группа под названием Monsieur Periné. Месье Перине —–это персонаж из романа "Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека, вот в честь него группа себя назвала. Играют в стиле, который проще всего назвать свингом – хотя, конечно, в его латиноамериканском прочтении. Первый альбом "Месье Перине" – Hecho a mano – получил латинский аналог премии "Грэмми", как альбом нового лучшего артиста. Сейчас вышел и второй диск группы, называется "Музыкальная коробка". Слушаем с него песню Mi Libertad, "Моя свобода". Солистку ансамбля зовут Каталина Гарсия – представляю вам еще один красивый латиноамериканский голос. Группа из столицы Колумбии города Богота, но проводит дома не так много времени из-за постоянных гастролей, в том числе по Европе.

​Еще одна колумбийская певица, на этот раз самая известная музыкальная звезда из этой тропической страны и вообще, пожалуй, одна из самых известных латиноамериканских певиц – исполнительница в стиле "кумбия". Знают ее во всем мире как Тото Ла Момпосина, хотя настоящее имя той дамы (которой сейчас уже 76 лет, она родилась 1 августа 1940 года) Соня Базанта Видес. Она поет, она танцует, карьера ее началась еще в 1964 году. В 2011 году за свой альбом Latinoamérica она получила "Грэмми" как за лучший латинский альбом и за одноименную песню как за лучшую песню. Несмотря на преклонный возраст, артистка в прекрасной творческой и физической форме, что демонстрирует и новый альбом Тото Ла Момпосины. Он называется Tambolero, и вышел он на рекорд-лейбле Real World, которым руководит знаменитый Питер Гэбриэл. Послушаем с него песню, правда, не в зажигательном стиле "кумбия", а более грустную и лирическую – La Sombra Negra, "Черная тень".

На десерт – самая популярная в мире латиноамериканская певица. Это мексиканка из города Оахака, ее полное имя Анна Лила Даунс Санчес, а выступает она под именем Лила Даунс. Имеет бешеный успех в США, получила там множество премий, в Европе тоже известна довольно хорошо. Родилась Лила Даунс в 1968 году, дебютировала в 1994-м. Она является и гражданской активисткой – в частности, вместе со знаменитой киноактрисой мексиканского происхождения Сельмой Хайек участвовала в нескольких экологических кампаниях (например, в акции "Одна капля", которая посвящена экономии водных ресурсов). У Лилы Даунс недавно вышел восьмой альбом, называется Balas y Chocolate. С него послушаем песню Cuando me tocas tu, "Когда ты ко мне прикасаешься".

Ну вот, надеюсь, что заронил в вас немного любопытства в отношении современной латиноамериканской эстрады, а то ведь, кроме звезды телесериалов Натальи Орейро, в России эти имена совсем не известны.

