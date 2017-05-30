Власти Петербурга сделали социальную рекламу против акций протеста

Правительство Петербурга разместило в городе социальную рекламу с лозунгом "Зовут участвовать в протестной акции? Думай головой, не ведись на провокации ".

Как сообщает интернет-издание "Медиазона", на рекламном плакате размещен адрес сайта комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Петербурга. На сайте есть раздел, в которой читателей призывают помнить, что "протестный митинг — это не массовое гуляние или флэш-моб". Также на странице комитета предупреждают об основных правонарушениях, которые можно совершить на акции протеста.

В 2017 году в Петербурге прошли несколько акций протеста против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви и против коррупции. 12 июня Фонд борьбы с коррупцией планирует провести, в том числе в Петербурге, массовую акцию протеста.

