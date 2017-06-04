От Волыни до Сибири. Эфир в 18.05

О военных драмах “Волынь” и “Клезмер”: как история Второй мировой войны в образах Волынской трагедии и Холокоста предъявлена в современном польском кино? При каких политических обстоятельствах выход “Волыни” вызвал скандал в украинском обществе и неоднозначные реакции в самой Польше? Могут ли российские пропагандисты воспользоваться образами украинских националистов в фильме для продолжения информационной войны? Фильм “Клезмер” как продолжение разговора о польском участии в Холокосте после “Колосков”, “Иды”, “Демона” и “Диббука”. Нация как жертва или как субъект истории? Эрос и танатос, сюрреализм и натурализм, детективы и приключения в программе фестиваля. Гинеколог Михалина Вислоцка, героиня феминизма сексуальной революции в Польше, в фильме “Искусство любви”. Cибирь в польском менталитете и польском кино: образ политической ссылки и географический вызов. “Икона” Войцеха Касперского, документальный фильм о сибирском психоинтернате.

Виктор Матизен, председатель жюри фестиваля "Висла", кинокритик, член правления Гильдии киноведов и кинокритико); Эмилия Деменцова, критик, продюсер, член жюри фестиваля; Лена Творковска, программный директор фестиваля; Денис Вирен, киновед, переводчик; Лех Дыблик, актер.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова