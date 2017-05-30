СNN:"Россияне говорили, что имеют компромат на Трампа и его людей"

Во время прошлогодней президентской кампании российские представители вели разговоры о том, что у них имеется "компромат" на кандидата республиканцев Дональда Трампа и сотрудников его избирательного штаба. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ветеранов спецслужб и свой источник в Конгрессе. Разговоры россиян были перехвачены американской контрразведкой и послужили основанием для предположений, что "Россия способна влиять на администрацию".

Компромат, о котором шла речь, согласно одному из источников, носил финансовый характер. В то же время разведаналитики предупреждали, что заявления россиян "могли быть преувеличены или, хуже того, просто выдуманы" с целью внести сумятицу в избирательную кампанию.

Имена сотрудников избирательного штаба Трампа, которых упоминали россияне, CNN раскрыты не были. Телеканал допускает, что это могли быть Майкл Флинн, ставший на короткое время помощником Трампа по национальной безопасности, и Пол Манафорт, который в течение нескольких месяцев возглавлял избирательный штаб республиканского кандидата. ФБР, ведущее расследование "российского следа" в прошлогодней кампании, не комментирует, проверены ли на настоящий момент утверждения российских представителей, касающиеся компромата на Трампа и его людей.

Сам президент в одном из своих последних твиттов написал: "В России люди во власти должно быть смеются над Соединенными Штатами. СМИ, превратившиеся в каналы фейковых новостей, распространяют хилые объяснения, которые придумали демократы, чтобы оправдать свое поражение".