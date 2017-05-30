В Москве задержана участница акции в поддержку политзаключенных

В Москве возле памятника Рахманинову на Страстном бульваре прошёл групповой пикет в поддержку политзаключённых, сообщил корреспондент Радио Свобода.
Во время акции к участникам подошёл человек, сделал снимок и задал несколько вопросов. После акции сотрудники полиции задержали активистку Елену Захарову и отвели ее в ОВД Тверского района.
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