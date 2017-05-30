США и ЕС договорились не запрещать лэптопы на авиарейсах из Европы

США и ЕС договорились не вводить запрет на перевозку лэптопов на авиарейсах из Европы. Об этом сообщает во вторник американская газета "Политико".



Издание приводит слова представителя Европейской комиссии, "запрета введено не будет. Обе стороны договорились активнее проводить переговоры по техническим вопросам и постараться выработать решение, которое бы устроило всех". "Политико" пишет, что решение было достигнуто в ходе телефонных переговоров между министром внутренней безопасности США Джоном Келли и двумя представителями Еврокомиссии - Димитрисом Аврамопулосум, курирующим миграцию и внутренние дела, и Виолеттой Булц, отвечающей за транспорт



Ранее американская администрация объявляла о планах запрета на перевозку в салонах самолетов портативных компьютеров на международных рейсах, следующих в США.