Небо. Самолет. Конвенция. Эфир в 18:05

Российские авиапассажиры, чьи рейсы были отложены по вине авиакомпаний теперь могут претендовать на внушительные суммы компенсаций. Россия присоединилась к Монреальской «Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок». Эта Конвенция, принятая в 1999 году, в частности, устанавливает размеры компенсаций от авиакомпаний за нарушение таких правил перевозки, как опоздание, перенос рейса, повреждение или потеря багажа. И эти компенсации в разы больше тех, которые до сих пор применялись в России.

Как это будет работать, и на что может рассчитывать авиапассажир?

В студии Радио Свобода - основатель и генеральный директор компании Compensair Роман Гильманов и - юрист компании Александра Скиба.