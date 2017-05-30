Путин обвинил американскую бюрократию в саботировании перемен

Президент России Владимир Путин считает, что новому президенту США очень сложно продвигать новые идеи из-за сильного давления бюрократии. Однако Путин испытывает сдержанный оптимизм по поводу возможности договориться с администрацией Дональда Трампа.

В интервью французской газете "Le Figaro" Путин сказал, что "уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим - президенты приходят и уходят, а политика неменяется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии", - сказал Путин.

В качестве примера он привел обещание предыдущего президента США Барака Обамы закрыть тюрьму в Гуантанамо, которое он сделал перед выборами. "Он искренне к этому стремился. Не получается, не так все просто", - подчеркнул Путин, заметив, что "люди в кандалах ходят там уже десятилетиями без суда и следствия". Путин задался вопросом: "Вы представляете себе, Франция бы так сделала или Россия - с потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединенных Штатах это возможно и до сих пор продолжается - кстати, к вопросу о демократии".

Как сообщалось ранее, Белый дом не смог закрыть тюрьму на американской военной базе Гуантанамо до окончания президентского срока Барака Обамы. За восемь лет президентства Обамы 198 человек были переданы на разных условиях правительствам других стран. Однако из-за противодействия Конгресса, запретившего администрации размещать заключенных из Гуантанамо в тюрьмах на территории страны, и из-за нежелания многих стран принимать у себя людей, имеющих отношение к терроризму, 36 человек остаются в тюрьме после окончания президентского срока Барака Обамы. 10 из них, обвиняемые в причастности к террористическим атакам 11 сентября 2001 года, преданы военному суду. 26 человек, считающиеся крайне опасными террористами, но обвинения которым не предъявлены, остаются в Гуантанамо на неопределенный срок.