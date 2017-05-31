При взрыве в Кабуле погибли не менее 60 человек

Жертвами взрыва в Кабуле стали 60 человек, ещё около 320 ранены. Такие данные приводит агентство Associated Press со ссылкой на ​власти Афганистана.

Взрыв произошёл у здания посольства Германии. По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль. Взрывная волна повредила строения на расстоянии нескольких сотен метров.

Центр Кабула оцеплен. Полиция расследует обстоятельства произошедшего, цель нападения пока не установлена. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.

​Ситуация с безопасностью в столице Афганистана остаётся напряжённой. В регионе действуют талибы и запрещённая в России экстремистская группировка "Исламское государство". В результате теракта у америакнского посольста в мае погибли девять мирных жителей. В июле прошлого года из самых кровавых терактов в Кабуле за последние 15 лет — жертвами двух взрывов стали около 80 человек, более 230 — ранены. ​