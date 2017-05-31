Россия обстреляла позиции ИГ в Сирии с подводной лодки

Находящиеся в Средиземном море российская подводная лодка "Краснодар" ифрегат "Адмирал Эссен" произвели пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Целями, как утверждается, стали объекты ИГ в районе города Пальмиры, где находилась тяжелая техника и отряды боевиков. Подлодка "Краснодар" осуществила пуски ракет из подводного положения, уточнили в российском оборонном ведомстве.

США, Турция и Израиль были своевременно проинформированы Москвой о ракетном ударе, заявило Минобороны.

Россия ранее как минимум один раз — в декабре 2015 года — запускала крылатые ракеты "Калибр" по позициям боевиков ИГ в Сирии.