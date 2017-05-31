В Бердске угрожают изданию за статью о гибели россиянина в Сирии

​В Бердске 30 мая похоронили 36-летнего Евгения Третьякова, погибшего в Сирии две недели назад. Об этом сообщило местное издание "Курьер.Среда.Бердск". По данным журналистов, россиянин не проходил службу в российской армии по контракту. Не исключено, что он мог находиться в Сирии как наемник частной военной компании, отмечает издание. После этой публикации в адрес редакции стали поступать угрозы.

Главному редактору "Курьер.Среда.Бердск" Галине Коморниковой и сотрудникам издания звонили неизвестные люди от имени силовых структур и обещали "прийти и разобраться", намекая, что журналисты не имеют права касаться сирийской темы". Коморникова предположила, что звонить мог бывший военнослужащий. Кроме того, во вторник на одном из местных сайтов появился некролог Третьякову, где говорилось, что житель Бердска принял важное для себя решение – отправиться в Сирию добровольцем.

По данным Министерства обороны России, всего с начала операции в Сирии, с сентября 2015 года, погибли около 30 российских военнослужащих.

Согласно собранным агентством Reuters материалам, потери российской стороны, включая наемников частных военных компаний, намного выше.