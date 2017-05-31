Минэкономразвития: пенсия в России не будет расти ближайшие 20 лет

В ближайшие двадцать лет в России не ожидается роста пенсий. Об этом говорится в макропрогнозе Министерства экономического развития. С проектом документа ознакомилась газета "Ведомости".

Согласно прогнозу, до 2022 года размер пенсий в реальном выражении будет сокращаться. К 2035 году пенсии вырастут максимально на два с половиной процента. В пересчете на нынешние деньги средний размер пенсии едва превысит 13 тысяч рублей. Индексацию пенсий для работающих пенсионеров прогноз Минэкономразвития не предусматривает. В прогнозе также говорится о повышении пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

В то же время ведомство ожидает рост экономики на три с половиной процента к 2026 году. По данным Министерства, реальные доходы населения вернутся к уровню 2013 года.

В прошлом году Минэкономразвития уже сообщало, что в ближайшие 20 лет Россия не сможет преодолеть стагнацию экономики. С 2014 года в России действует мораторий на формирование накопительной части пенсии. Это ежемесячная пожизненная выплата пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей.