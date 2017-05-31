В Крыму украинская компания заблокировала доступ к "Яндексу"

Украинская телекоммуникационная компания "Воля" заблокировала доступ к российским социальным сетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисам "Яндекса" и Mail.Ru на территории аннексированного Россией Крыма. Сообщение о причинах блокировки на украинском языке опубликовано на сайте провайдера. Таким образом, компания выполнила указ президента Украины Петра Порошенко о расширении санкций в отношении российских организаций.

По сообщению крымских СМИ, в среду утром тысячи жителей полуострова остались без доступа к электронной почте. В то же время, по данным проекта Радио Свобода "Крым.Реалии", у некоторых севастопольцев поисковая система "Яндекс" и сервис Mail.Ru работают в прежнем режиме.

15 мая президент Украины продлил санкции в отношении России, расширив при этом список попавших под ограничения лиц и организаций. Всего в нем более 1200 физических лиц и почти 500 российских компаний, в том числе российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекса" и Mail.Ru Group. Human Rights Watch потребовала от Порошенко немедленно отменить блокировку российских сайтов, включая социальные сети.