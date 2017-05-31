5 миллионов Мединского

Завершился Каннский фестиваль, и новости кино теперь такие: Владимир Мединский предлагает ввести обязательный сбор - 5 миллионов рублей - с каждого фильма, который будет получать прокатное удостоверение в России.

Как сообщает Rambler News Service, Мединский планирует ввести законопроект о сборах после "консультаций с кинематографистами и кинодеятелями".

Дистрибьюторы фильмов, которые соберут ориентировочно больше 200-300 млн рублей, будут обязаны платить процент от сборов - сообщает сайт КиноТеатр.ру.

Предполагается, что платить должны не только иностранные, но и российские кинематографисты, однако взносы за российские фильмы будут частично возвращены. «Для российского кино это будут возвратные деньги, которые компенсируют Фонд кино» - сказал глава депатртамента кинематографии министерства культуры Вячеслав Тернов. Как поясняет КиноТеатр.ру, при выдаче прокатного удостоверения правообладатели будут заполнять специальную заявку в Фонд кино на компенсацию этой суммы. Очевидно, компенсируют не всем, будет создана специальная комиссия. «Таким образом мы попробуем собрать деньги и очистить прокат от грязи» - предсказуемо прокомментировал свою инициативу Мединский.

Неизвестно, с кем собирается консультироваться министр культуры - пока что реакцию на законопроект трудно назвать позитивной.

Антон Долин

Добро пожаловать в мир российского кино. Бессмысленный и беспощадный.

Не буду комментировать новую цену за прокатное удостоверение. Это самоубийственная мера - и я пока еще слабо надеюсь, что речь об очередном минкультовском троллинге. Потому что если это случится, всем кранты.

Напишу о другом.

Вот три русских фильма были в Каннах. Все три сделаны без государственных дотаций. Все три - замечательные.

Андрей Звягинцев в преддверии премьеры "Нелюбви" тщетно пытается выяснить, есть ли хоть один легальный способ показать нецензурированную версию. Казалось бы, фильм - 18+, ну так почему бы взрослому зрителю не услышать с экрана несколько матерных слов (совершенно уместных в контексте картины)? Особенно если учесть, что зритель предупрежден? Но государство не считает зрителей взрослыми людьми, оно решает за них, что им можно смотреть, а что - нет. <...>

Сергей Лозница вовсе не собирается делать цензурированную версию "Кроткой". По этой причине и ряду других его фильм вовсе не будет показан в России. <...>

Кантемир Балагов покажет свою "Тесноту". Но вот где и кому? Как вы думаете, многие кинотеатры в России мечтают показать малобюджетный авторский дебютный фильм о еврейской семье в Нальчике? А если еще надо будет заплатить за право его показать 5 миллионов рублей? Впрочем, режиссер уже сообщил, что власти Кабардино-Балкарии не желают видеть "Тесноту" на экранах. <...>

Такие пироги. Фильмы - гордость России. Их судьба в России - наш общий позор.

Sam Klebanov

О, всё ещё круче, чем можно было себе представить. Оказывается, никаких исключений для авторского кино не будет. Просто некоторым фильмам эти расходы будут компенсировать. Т.е. прокатчики будут обращаться к чиновникам с заявлением о компенсации 5 млн рублей. А чиновники будут решать, кому 5 млн рублей дать, а кому нет, у кого фильм высокохудожественный, а у кого так себе. А теперь скажите, легко ли вам представить себе ситуацию, когда чиновник Фонда Кино набирает у себя на телефоне число, например, "2,000,000", и показывает свой телефон прокатчику? Мне, например, совсем несложно. Следит за обновлением автопарка и улучшением жилищных условий авторов этой инициативы. Поздравляю всех коллег с удачными покупками в Каннах!

Мнение, которое высказывают продюсеры и кинокритики - если предложение Мединского будет принято, о прокате артхаусного кино в России можно будет забыть.