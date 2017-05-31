"Усманное правосудие"

Суд Усманова с Навальным завершился победой олигарха - возможно, не в последнюю очередь благодаря личности адвоката, представлявшего потерпевшую сторону. Причины, по которым Усманов выбрал Падву, кажутся очевидными, а вот мотивация именитого адвоката вызывает у многих вопросы: осуждающих комментариев сегодня много.

Глеб Морев

Довольно тонко со стороны Усманова взять защитником икону либеральной адвокатуры Генриха Падву. Но вот зачем Падве под конец карьеры судиться с Навальным? Печально.

Юрий Богомолов

Понятно, что наша демократия -- штука условная. И суд -- вещь условная. И ожидаемо то, что происходит на судебном процессе Усманов -- Навальный. Непонятно и неожиданно то, что на стороне Усманова выступает защитник Генрих Падва. Когда у бизнесмена уже есть такие защитники, как президент и премьер, самый квалифицированный адвокат с репутацией неизбежно обречен играть роль ширмы.

Человек был реальным, благородным профессионалом, а стал виртуальной условностью.

Sergei Loiko

Падва переквалифицировался из адвокатов в прокуроры Люблинского суда и "усманного правосудия".

Alexey Petrovsky

Генриха Павловича Падву бесконечно жаль.

Alexander Osovtsov

До какой степени надо ценить деньги больше репутации, чтобы в 86 лет взяться за заказное политическое дело с заранее известным результатом... В день профессионального праздника - тьфу на вас, Генрих Падва!

Основной аргумент защитников Генриха Падвы - адвокат просто выполняет свою работу.

Natalia Gevorkyan

Я понимаю тех, кто считает, что Падва не должен был брать клиента Усманова. Логика такая: скажем, если бы Путина судили после смены режима, то Падва обязательно должен был бы его защищать в нормальном полноценном не политизированном и лишенном телефонного права и любого другого, кроме, собственно права, суде (если он неожиданно стал таковым), а защищать Путина против оппозиционера в путинском суде, где оппозиционер априори проигрывает, а Путин априори выигрывает, ему не стоило бы. Это не бессмысленное рассуждение, но времена не выбирают, а адвокат выполняет свою работу. И это нормально. Надеюсь, Навальный возьмет Genri Reznik, и мы увидим битву титанов

Varvara Turova

Я, тут, начиталась в ленте праведного гнева и глубокой печали по поводу того, что Генрих Павлович представляет интересы Алишера Усманова, (глубоко мне неприятного). Многие из моих друзей пишут, что "очень расстроены", им "грустно", им "неожиданно", что Генрих Павлович защищает такого вот неприятного человека, и, стало быть, участвует в омерзительном фарсе, который происходит там, где должен был бы происходить законный суд. <...> Людям искренне кажется, что Генрих Павлович - "испугался, как все", "вопрос в деньгах, кушать всем хочется" и прочее. Им не приходит в голову, что это его работа. Работа адвоката - представлять интересы того, кто его нанял. Не выносить суждения, не делить людей на хороших и плохих, не заниматься выяснением и определением Справедливости, в высшем ее смысле. А просто - представлять интересы. В том числе, Алишера Усманова. Эти люди возмущены, опечалены и расстроены и пишут о Генрихе Павловиче омерзительные вещи. Он должен был отказаться! Всегда есть выбор! Им кажется, что хороший адвокат должен защищать только хороших. И что он не должен участвовать "в этом фарсе". Им не интересно и не важно, что "этот фарс" происходит в огромном проценте случаев в российском суде. Это же скучно. То ли дело, обхамить замечательного профессионала, потому что он не залез на баррикады вместе с ними (с нами, окей), а решил, что будет работать вот с таким клиентом.

Anna Golubeva

А вот интересный происходит там и сям в ленте разговор про этику профессии - в связи с тем, что адвокат Падва будет представлять в суде интересы Усманова в тяжбе с Навального. Многие сравнивают адвоката с врачом (он же не должен различать, кого лечит) - как будто во врачебном деле вопросы морального выбора исключены. Да ни фига - только этот выбор в другом совсем состоит. Интересно, что многие, оказывается, считают, что профессия и моральный выбор - две вещи вообще несовместные. То есть на работе ты как бы и не человек, а чистый пучок функционала

Помимо Генриха Падвы, множества критических комментариев удостоился в связи с судом и Алексей Навальный - причем выступили с ними не только те, кто обычно осуждает все, связанное с оппозиционером. Позиция и аргументация Навального по ряду вопросов, всплывших на суде, показалась многим сомнительной.

Ilya Ponomarev

Смотрел сегодня материалы того самого суда.

Скажу сразу, что я не сомневаюсь, что в компаниях Усманова используется много схем "оптимизации" налогообложения - как у всех других коммерческих структур. Вполне возможно, что какие-то из них могут быть сомнительными с точки зрения закона, хотя скорее всего, они вылизаны юристами, чтобы не переступать грань. Поэтому я считаю, что нужно сделать все возможное для демонтажа системы, которая породила и сохраняет такое явление, как олигархи.

Но в то же время я не понимаю, как человек, который себя называет юристом, не понимает разницу между "налогами Усманова" и "налогами компаний Усманова", "фондом, управляемым друзьями/знакомыми Медведева" и "фондом Медведева", "преступлением, совершенным по словам Мюррея/газеты WSJ" и просто "преступлением". Равно как и сознательным судебным троллингом с ходатайствами, сделанным в неправильный момент процесса, чтобы потом говорить, что суд нечестный. Ради красного словца и политической манипуляции правовая позиция ФБК сейчас выглядит проигрышной, хотя все то же самое можно было бы сделать юридически безупречно.

В очередной раз удивлюсь поверхностности и провокативности позиции Навального. Такое ощущение, что нет желания доказать свою правоту, а есть желание сознательно проиграть суд и опять встать в позу обиженного.

Больше всего вопросов возникло в связи с обвинением Усманова в изнасиловании. О том, что олигарх сидел в тюрьме "то ли за мошенничество, то ли за изнасилование", Навальный упомянул в одном из своих эфиров на Youtube, а Усманов включил это заявление в свой иск о клевете. Теперь Навальный утверждает, что его слова не являлись обвинением, а об изнасиловании он говорил со слов Крейга Мюррея, бывшего посла Великобритании в Узбекистане. Мюррей при этом заявил, что просто цитировал слухи. Многочисленные слухи ходят и по поводу самого посла.

Eugene Antonyuk

По поводу "британского посла" надо немножко пояснить. Посол действительно есть, точнее был. Мюррей два года провел в Узбекистане в начале нулевых и был после больших скандалов отозван обратно, что похоронило его дипломатическую карьеру. Он в общем немного слетел с катушек и начал крестовый поход против Каримова. Например, он обвинял его в том, что он живьем варит демократических исламистов (буквально) и вообще является самым кошмарным тираном в человеческой истории.

Но формально отозвали его не за это (хотя на самом деле за это), а за "неразборчивость в связях". Он завел несколько любовниц, но это ладно, терпимо, но потом он развелся с женой ради местной не то танцовщицы, не то стриптизерши и начал всем рассказывать, как она будучи ребенком возила в трусах героин.

В общем, англичане его отозвали и он стал диссидентом. Например, намекал что его пыталось отравить ЦРУ за то, что он рассказывал правду о практикуемых там пытках. Сейчас он сотрудник Викиликс и соратник Ассанжа. Более того, именно он был ключевым участником скандала с утечкой документов Демократической партии накануне выборов президента. Во всяком случае, по его словам именно через него "рассерженный демократ" сливал документы Вики.

Насчет Мюррея и Усманова: Мюррею особо не было до него дела, пока тот не попытался купить акции лондонского "Арсенала", тогда он устроил целую кампанию. Закончилось все тем, что английская юридическая фирма нанятая Усмановым прислала письмо хостинг-провайдеру его сайта, с угрозами подать в суд за клевету и компания просто забанила сайт Мюррея, да еще и сайт Бориса Джонсона заодно. Мюррей в своем блоге никогда документов не приводил и ссылался обычно на "достоверные слухи" и судиться с такими раскладами было бесперспективно. Во всяком случае, провайдер этого делать не захотел.

Наталья Пелевина

Пару слов по поводу бывшего британского посла в Узбекистане Крейга Маррей (а не Мюррей, т к Murray так не произносится). Я, как известно, долго жила в Британии. Посла этого знала лично и историю, с ним связанную. Он считался человеком с поехавшей крышей и за некомпетентность и странное поведение в 2004 году был снят с должности и отозван из Узбекистана. Дополнительный скандал был связан с его любовными отношениями с узбекской стриптизершей, которую, по собственному признанию, он, будучи женатым, сделал своей содержанкой. Главный скандал случился, когда она приехала за ним в Лондон, пошла на тв и тд.

Маррей считался слегца сумасшедшим и нерукопожатным и ссылаться на него, как на главный источник и делать своим главным свидетелем - крайне странно. Надо просто не владеть вопросом. Ну и конечно все высказывания Маррей об Усманове сильно искажены.

Я против Усманова и в 2012 году боролась с ген прокуратурой за расследование одного грязного эпизода, связанного с ним и Шуваловым. Но все-таки, выйдя на определенный уровень, обобщения, неточности и "плохой перевод" места иметь не должны.

Так или иначе, многие считают, что попытки оправдаться за не вполне чистый полемический ход могут испортить Навальному репутацию.

Michael Pojarsky

Алексея Навального в который раз уже подводит нежелание и неумение признавать свои ошибки. Вот и история с узбекским изнасилованием - о том же. Навальный сказал, что Усманов отсидел "то ли за мошенничество, то ли за изнасилование". Усманов за это уцепился. Навальный уперся и сослался на посла Мюррея. Но беда в том, что сам посол Мюррей ссылается на слухи (widespread belief). Казалось бы, первоначальная фраза Навального не содержит твердых утверждений и с нее вполне можно было съехать, сказав что-то вроде: "да, я допустил неточность, а посол Мюррей ссылается на слухи... но зато теперь мы накопали много РЕАЛЬНОЙ информации на Усманова". Стало бы вчерашнее видео (или любой из предыдущих ответов) от этого хуже, стало бы оно менее убедительно? Да ничуть. Но нет, надо было упереться с этим изнасилованием, став в итоге удобной мишенью для риторического приема "соврал в малом - значит врешь и в большом". И это грусть-печаль. Запомните, признание ошибок не делает вас хуже в глазах публики! Напротив, это отделяет вас, цивилизованных людей умеющих учиться на своем опыте, от мафиозного сброда бурхановичей и их медийной обслуги, для которых признание ошибок равнозначно "потере лица" и полной катастрофе.

На фоне слабой позиции Навального борцом за справедливость начинает выглядеть Усманов, считают некоторые комментаторы; другие оспаривают эту точку зрения.

corpuscula

1. Навальный неоднократно назвал его преступником - не соответствует действительности, но прокатит, как оценочное мнение

2. Навальный назвал его "юридически преступником" - не соответствует действительности, пройдет как клевета и диффамация

3. Навальный сообщил, что тот сидел "то ли за мошеничество, то ли за изнасилование" - слово было подхвачено и повторено многократно.

4. Усманов через два уважаемых еще пока ресурса - Медузу и РБК - дал полную информцию по своей бывшей судимости.

5. Навальный, чтобы снять с бея ответственность, сказал, что он "прочел в книжке"

6. как я и предполагала в книжке он ничего не прочел и книжку не читал. Люди нашли и прошерстили книжку, цитата, где упоминается Усманов, опубликована.



Вывод: Навальный дал толчок новому витку распространения ложной информации. Как юрист, он должен был знать, что подставляется. Не заметил сам, это должны были подсказать люди из ФБК, Сейчас его позиции немного пошатнулись, потому что некоторая часть публики заметила, что Навальный совершенно спокойно врет на самом простом, бытовом уровне, и что он успешный манипулятор. Но плохой юрист. Усманов не делает сейчас себе хуже. Он не зависит от общественного мнения. Хуже себе сейчас может наделать Навальный.

Anna Chernysheva

Навальный не говорил, что «прочел». Он сказал «есть книжка и я ей доверяю». <...>

Итог. Что мы видим. Мы видим, что Бурханович работает на отвлечение внимания от Димона – по полной.

Он подал иск – но лишь по фразам ,в которых содержатся обвинения во взяткодательстве, цензуре и незаконной приватизации. Тут я могла бы согласиться, что это он делает по своей инициативе и для себя, потому что сегодня это в России, а завтра – в Англии, где он строил себе (себе ли?) плацдарм. И где его имя, если что, будут трепать по центральным каналам телевидения и в прессе – будь здоров. Изначально я так и думала: чувак защищает свой имидж во вне страны.

Но потом он начал записывать видеообращения к Навальному. Эти видео по манере общения, оборотам и тону – явно не похожи на те, которые записал бы человек, озабоченный своим имиджем (то, что все это рано или поздно попадет на би-би-си или еще куда – факт… или уже попал?).

При этом много и нудно обсуждается тема «Навальный обвинил Усманова в сроке за изнасилование». Хотя Навальный на самом деле Усманова в этом как раз не обвинял, он лишь сказал «да он сидел то ли за изнасилование, то ли за мошенничество». Но тема старательно раздувается именно в контексте «оболгал , подлец!». Подлец Навальный и бедный хороший, незаконно осужденный 35 лет назад сын ташкентского прокурора – Алишер Усманов. <...>

Вот только судится-то Усманов не за это!

И все-таки я не могу поверить, простите, что вы отрицаете то обстоятельство, что если человек сам муссирует неприятный слух о себе - то это приводит как раз к «эффекту Стрейзанд». Потому что таки это приводит. Все обсуждают, изнасиловал или нет. А учитывая то, кто были папы у Усманова и его подельника Насымова в 1980-м году – все больше людей склоняются к тому, что таких золотых мальчиков взять могли лишь на каком-то цинично-аморальном поступке. <...>

Так что Усманов и дальше будет кричать про изнасилование, как бы ему не было это неприятно. Но судиться будет – по другим вопросам. Потому что решение нужно не ему, а Медведеву.

А Навальному пофиг. У него уже десяток решений о распространении ложных сведений. Все в пользу хороших и честных парней типа Ликсутова. Это не влияет ни на Навального, ни на его сторонников.

Еще один сюжет, вызвавший споры в соцсетях - заявление Навального о вмешательстве Усманова в редакционную политику издательского дома Коммерсантъ. Генрих Падва назвал его бездоказательным. Ходатайства Навального, который пытался представить в суд коллективное письмо журналистов и вызвать свидетелей, были отклонены.

​Станислав Белковский

Психоюридический вопрос: можно ли считать увольнение руководства медиа владельцами этого медиа актом цензуры?

На мой взгляд, нет.

Цензура - это внешнее (со стороны государства, владельцев или кого-то еще) вмешательство в редакционную политику, включая содержание конкретных материалов.

Смену же менеджмента можно одобрять или проклинать. Но это не цензура. А законное право владельцев.

Я не прав?

Dmitry Butrin

если собственник не имеет возможности определять редакционную политику, то к сми неприложимо понятие коммерческого предприятия. полную независимость сми от собственника можно организовать, видимо, только одним способом: принципиально запретить функционировать сми в режиме ином, нежели нко или фонд с обязательным присутствием в набсовете 51% членов, формально не аффилированных с учредителем нко или фонда. тогда правление будет полностью подчинено только уставу, и редакционная политика будет диктоваться только им. коммерческому характеру сми это, кстати, мешать не будет - хотите быть убыточными, так потратьте нерентабельностью весь вклад в нко.

но, боюсь, такой подход ликвидирует сми эффективнее любой цензуры.

Многие пророчили Навальному не только проигрыш в суде, но и серьезные репутационные потери.

Станислав Яковлев

Меня интересует одно - почему юрист Навальный позволяет себе публиковать сведения, доказательствами соответствия которых действительности не располагает?

"Представитель Навального просит Падву рассказать о сделке между Усмановым и Медведевым. "Это вы мне расскажите, а я послушаю. Покажите, докажите, откуда вы это взяли, где нашли, приснилось ли это вам, а потом вы проснулись и сделали этот фильм", - отвечает Падва."

"Усманов не вмешивался в редакционную политику "Коммерсанта", мы требуем это опровергнуть. Я больше не считаю необходимым что-то говорить, мы немного нарушили правила: говорить сейчас должны ответчики. Очевидна порочность каждого высказывания, я не считаю необходимым сейчас останавливаться на этом и доказывать это", - заключил Падва.

Падва абсолютно прав во всём.

И не надо мне про правду. Предъявите доказательства.

Вот этот элемент безответственности и вседозволенности лично меня (и не только лично меня) очень беспокоит в современных этих ваших "медиа". Откопали на помойке какое-то вторсырьё, порочащее злобных олигархов? Прекрасно. Идите к своему редакционному юристу (он же у вас есть, не может же не быть, правда?) и пусть он даёт письменное заключение: достаточно ли этих доказательств будет в суде или нет.

Во все времена во всех странах так и делалось.

Но мы хотим быть святее Папы Римского и пытыаемся трактовать демократию как безграничную и абсолютную власть и стопроцентный иммунитет нерушимого союза прогрессивной общественности, фрондирующей интеллигенции и хипстоватой истерической молодёжи на велосипедах, самокатах, каких-то диких колёсах, с вейпами, кеками и прочими артритами.

И если первая из этих групп -- в основном просто жулики, вторые -- зачастую искренние и разумные, но уж чересчур экспрессивные люди, то последняя категория является уже совершенно невменяемой и инкурабельной, кстати говоря.

Поэтому в скором времени вместо этого Навального уполномоченные лица подберут более другого.

Нам нужна вменяемая оппозиция, а не это шапито.

Evgeny Minchenko

По суду "Усманов - Навальный", который Навальным c высокой долей вероятности будет проигран

1. Главная проблема для Навального в том, что он позиционирует себя как борца за правду. "Я не врал, не воровал. Я любил свободу. Слишком много правды знал и сказал народу" (с). И тут оказывается, что постоянно возникают фактические проколы, и это носит системный характер. В общем, это разрушает ядро образа. Можно еще и упомянуть тему "юриста-профессионала, который красиво разделывает власть, используя знание закона". Нет, со знанием закона тоже ситуация обстоит так себе;

2. С точки зрения антикризиса, конечно же, когда пошли первые звоночки, Навальному нужно было резко повысить внимание к потенциальным ошибкам и неточностям, которые могут быть допущены, чтобы не умножать их количество, скорректировать те позиции, которые невозможно защитить. Извиниться, но в стиле, что "сути это не меняет". Но он начал изворачиваться, что производит некрасивое впечатление;

3. Неадекватная реакция Навального помогла Усманову и его союзникам уцепиться за самые слабые истории (типа ссылки на книгу британского посла) и дожимать "борца за правду" по ним;

4. Атака на крупный олигархический бизнес и "наследие девяностых" создает Навальному проблемы с подддержкой не либеральной тусовки (они ему простят, что угодно), а того самого крупного частного бизнеса, который, собственно, и является его потенциальной элитной опорой;

5. На базу фанатичных сторонников Навального никакие аргументы не повлияют, но на колеблющихся история с постоянным вилянием создает негативное впечатление;

6. В то же время протестные настроения будут только нарастать. Других предложений на радикально-протестном фланге нет. При росте антиистеблишментных настроений для радикальных протестников будет важно лишь то, кто является самым активным критиком власти и на кого реагирует сама власть. Так что игра еще не закончена.

Оппоненты отвечали на это, что выиграть в суде у Усманова Навальный не смог бы по определению, а решение суда оппозиционеру нетрудно будет обратить в жирный плюс.

Антон Носик

К сожалению, обе стороны в этом судилище, похоже, ждёт очень серьёзный облом. Судя по поведению судьи, решение по иску у неё давно уже вынесено, ещё до его подачи. <...>

Понятно, почему это облом для Навального, который рассчитывал использовать суд в качестве трибуны, оглашая с неё увесистый ворох документов по существу своего спора с сырьевым олигархом. Но и для Усманова с Падвой это облом не меньший. Оскорблённый Усманов рассчитывал публично отстоять в суде свою честь и деловую репутацию. Генриху Падве должен был представиться случай блеснуть своим искусством юриста — доказывая, например, что белое — это чёрное, а Алишер Усманов не увольнял главреда Ъ-Власти Максима Ковальского за одну статью в журнале, хотя в своё время сам олигарх публично заявлял об обратном.

Вместо этих увлекательных прений сторон судья Марина Васина, похоже, подготовила совершенно другой процесс — без элементов состязательности, без ненужного исследования доказательств, с заранее вынесенным решением в пользу истца. Это вполне логично и закономерно: судья прекрасно понимает, какого вердикта ждёт от неё вышестоящее начальство, и стремится поскорей доказать свою эффективность в его вынесении, не давая сторонам затянуть процесс. В результате Навальному не удастся добиться оглашения в суде каких-либо подтверждений своим словам, или истребовать раскрытия документации по афере со «Знаменским», Генриху Падве достаётся роль статиста в показном политическом судилище, а Алишеру Усманову удастся доказать лишь то, что его инвестиция в административный ресурс — дело исключительно выгодное в условиях тотальной клептократии. Навальный, меж тем, ровно это и утверждал изначально.

Хорошая новость состоит в том, что Алишер Бурханович реально пытается затмить славу Барбры Стрейзанд. Он добивается — а, следовательно, и добьётся — запрета мировым судом ролика «Он вам не Димон» и всей богатейшей сопроводительной документации к нему. То есть мало ему 21.634.777 просмотров ролика на одном только зеркале в YouTube. Нужно теперь ещё придать этому видео статус «запрещённого в России», чтобы у всех борцов с интернет-цензурой по обе стороны Атлантики появился повод подняться на его защиту, захостить зеркала, перевести на английский, разместить на сайтах Guardian, Wall Street Journal и Wired. А у той ленивой части российской аудитории, которая до сих пор не удосужилась посмотреть, создать ажиотажный спрос на «запрещёнку», дать повод скачивать ролик и делиться им с друзьями, покуда его не снесли с YouTube по решению российского суда.

Это поистине удивительное свойство Навального в нынешнем политическом сезоне — каждая очередная провокация властей против него, будь то погромы в региональных штабах, запрет митинга 26 марта, арест ФБК в полном составе, нападение подментованного гопника с зелёнкой или комедия делл'Арте в карманном Люблинском суде — всё неизменно идёт ему на пользу.

Между тем суд уже обязал Навального удалить расследование, так что сценарию, описанному выше, возможно, суждено исполниться в ближайшее время.